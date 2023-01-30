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Başakşehir Konyaspor'u devirdi! 3 puan 2 golle geldi

Başakşehir Konyaspor'u devirdi! 3 puan 2 golle geldi

Spor Toto Süper Lig'in 21. haftasında Medipol Başakşehir, sahasında ağırladığı Arabam.com Konyaspor'u 2-0 mağlup etti.

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Medipol Başakşehir, Spor Toto Süper Lig'in 21. haftasında sahasında Arabam.com Konyaspor'u 2-0 mağlup etti.

Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda oynanan maçta ev sahibi takımın gollerini 43. dakikada Berkay Özcan ve 64'te penaltıdan Deniz Türüç kaydetti. 

Bu sonucun ardından Medipol Başakşehir puanını 40'a yükseltirken üst üste ikinci yenilgisini alan Arabam.com Konyaspor 27 puanda kaldı. 

Başakşehir, gelecek hafta Kayserispor'a konuk olacak. Konyaspor ise sahasında İstanbulspor'u ağırlayacak.

Başakşehir'den son 7 maçta 5 galibiyet
Medipol Başakşehir, ligde oynadığı son 7 maçtan 5'inde galip geldi.

Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda oynanan karşılaşmayı Berkay Özcan ve Deniz Türüç'ün golleriyle kazanan turuncu-lacivertli ekip puanını 40'a yükseltti ve 3. sıraya çıktı.

Dünya Kupası arasının ardından ligde oynadığı 7 maçtan 5'ini kazanan turuncu-lacivertli ekip, 1 beraberlik ve 1 de galibiyet aldı.

Konyaspor'dan üst üste 3. yenilgi
Konyaspor'un ise galibiyet özlemi 6 maça yükseldi. Üst üste 3. yenilgisini alan Konyaspor 27 puanda kaldı.

Medipol Başakşehir ligde bir sonraki maçını deplasmanda Kayserispor ile oynarken, Konyaspor sahasında İstanbulspor'u konuk edecek.

BAŞAKŞEHİR 2 - 0 KONYASPOR

STAT: Ülker

HAKEMLER: Volkan Bayarslan, Serkan Ok, Samet Çiçek

FENERBAHÇE: Altay, Ferdi (Dk.87 İsmail Yüksek), Samet, Szalai, Lincoln, Arao, Zajc (Dk.71 Crespo), İrfan Can (Dk.71 Emre Mor), Arda Güler (Dk.71 Rossi), Valencia (Dk.83 Peres), Batshuayi

KASIMPAŞA: Erdem, Donk, Graovac (Dk.63 Sadık), Tırpan, Yasin, Hajradinovic, Eysseric (Dk.87 Tunay), Mounir (Dk.73 Aytaç Kara), Fall, Ahmet (Dk.62 Berat), Bahoken (Dk.73 Ali Sühan)

GOL: Dk.37(pen.)-Dk.39-Dk.52-Dk.69 Valencia, Dk.90+2 Batshuayi (Fenerbahçe) - Dk.24 Fall (Kasımpaşa)

SARI KART: Arda Güler, Crespo (Fenerbahçe) - Donk, Tırpan, Aytaç, Sadık (Kasımpaşa) 

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