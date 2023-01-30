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EYT'lilerde promosyon heyecanı 4 banka promosyon tutarını açıkladı 15 bin lirayı bulabilir

EYT'lilerde promosyon heyecanı 4 banka promosyon tutarını açıkladı 15 bin lirayı bulabilir

Emeklilikte yaşa takılanlar için geri sayım başladı. Düzenlemenin bu ay yasalaşmasının ardından bankalar promosyon tutarlarını duyurmaya başladı. TÜKONFED Piyasa İzleme Komisyonu Üyesi Murat Bal, 4 bankanın 7 bin ile 7 bin 500 arası bir ödeme yapacağını söyledi. Bal "Ben 15 bin liraların üzerine çıkacağını düşünüyorum" dedi.

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Emeklilikte Yaşa Takılanların (EYT) bekledikleri gün geldi. Milyonların heyecanla beklediği düzenlemenin bugün Meclis'e gelmesi beklenirken, detaylar da netleşecek. Ankara'dan gelecek haberlere kilitlenen EYT'liler, bir yandan da maaş hesabı yapmaya başladı.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, EYT'lilerin ilk maaşlarını 1 Mart'ta alacaklarını açıklarken, bankalar da EYT'liler için promosyon rakamlarını duyurmaya başladı.

TÜKONFED Piyasa İzleme Komisyonu Üyesi Murat Bal, ATV Habere yaptığı açıklamada 4 bankanın promosyon olarak EYT'lilere 7 bin ile 7 bin 500 arası bir ödeme yapacağını söyledi.

4 bankanın açıkladığı promosyon rakamları EYT'lileri çok da memnun etmezken, vatandaşlar söz konusu ödemelerin maaşın 2-3 katı olması gerektiğini savunuyor.

Murat Bal da yaptığı açıklamada "Promosyon rakamlarının 11-12 binleri rahatlıkla bulması gerekiyordu" diye konuştu.

EYT'liler ise promosyon ödemeleri için 15 bin ile 20 bin arasında bir rakamın olması gerektiğini savunuyor.

EYT promosyonları artar mı?

Vatandaşlara promosyon ödemeleri için toplu başvuru önerisinde bulunan Bal, "Bankalarla toplu pazarlık yapabilirler ve bu toplu pazarlıklarda rakamlar çok daha yukarılara çıkabilir" diye konuştu.

15 bin liranın üzerine çıkabilir

4 bankanın haricinde en azından kamu bankalarının bile henüz promosyon ödeme rakamlarını açıklamadığını belirten Bal "Ben 15 bin liraların üzerine çıkacağını düşünüyorum" dedi.

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