İstanbul'da kar başladı çok daha fena geliyor! İzlanda soğuklarına hazır olun kar kalınlığı 100 santimetre olacak
Şubat ayına soğuk hava dalgası ile giriyoruz hazır olun! İstanbul dahil pek çok bölgede kar yağışı bekleniyor. Öte yandan dün gece saatlerinde pek çok şehirde kar yağışı görüldü. Kış turizminin önemli merkezlerinde de yüzler gülüyor. İşte uzmanların son açıklamaları ve yurtta hava durumu...
Uzun süredir etkili olan kuralık şubat ayında beklenen yağışlarla son bulacak.Uzman isim Kerem Ökten "Türkiye'de kuraklık sıkıntısı bitecek. Bol karlı, yağmurlu bir Şubat ayı gelecek. " dedi. Bugün pek çok şehirde yağış var. Dün gece saatlerinde Beykoz, Çatalca, Başakşehir'de kar yağışı etkili oldu.
Şubat ayı ile birlikte yurdun kar yağışının etkisi altına gireceğini söyleyen NTV Meteoroloji Uzmanı Dilek Çalışkan, "Şubat ayı çok bereketli başlıyor yoğun kar yağışı alacağız ancak dezavantajı İzlanda'dan gelen çok soğuk havanın etkisinde kalacağız. İzlanda'dan Türkiye'ye soğuk hava dalgası geliyor." dedi ve şöyle devam etti:
Doğu bölgelerde kar kalınlığının yer yer 100 santimetreye ulaşması öngörülüyor. Doğu bölgelerde 4 gün yoğun kar yağışları var zaman zaman Kayseri'de olacak Erzurum'dan Hakkari'ye kadar o bölge hatta kar kalınlığı 60-100 santimetreyi bulabilecek
Pazartesi akşamı Ankara'da da Bolu ve Konya arasında da kar bekliyoruz. Kar gelecek Ankara'ya. 3 Şubat ile 8 Şubat arasında batı bölgelerde çok yoğun kar yağışları var. Buna Ankara, Bolu İç Ege dahil hatta İzmir'de de kar yağışı etkili olabilir. Fırtınayla tipi ile birlikte yapacak. Salı günü Bursa, Sakarya'nın yüksekleri ve Uludağ'a yoğun kar yağacak.