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Abdulkadir Selvi 'müthiş kulis'i duyurdu! Ekrem İmamoğlu bağımsız cumhurbaşkanı adayı oluyor

Abdulkadir Selvi 'müthiş kulis'i duyurdu! Ekrem İmamoğlu bağımsız cumhurbaşkanı adayı oluyor

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun cumhurbaşkanı adaylığı neredeyse gündemden düşmek üzere iken Hürriyet yazarı Abdulkadir Selvi'den flaş bir kulis iddiası geldi. Selvi, bir hafta önceden duyurduğu 'müthiş kulis haberi'nin Ekrem İmamoğlu'nun bağımsız olarak cumhurbaşkanı adaylığı olduğunu yazdı.

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Hürriyet yazarı Abdulkadir Selvi, geçen haftaki yazısında bugünü işaret ederek "Müthiş bir kulisle karşınızda olacağım" demişti. Selvi, o müthiş kulis haberini bugün köşesinden duyurdu. Buna göre, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, bağımsız cumhurbaşkanı adayı olacakmış. 

Masada Kılıçdaroğlu hakim olabilir ama...

Ekrem İmamoğlu'nun 15 ile yaptığı ziyaretlerle Altılı Masa'ya “Masada Kılıçdaroğlu hâkim olabilir ama sahada ben varım” mesajını verdiğini savunan Abdulkadir Selvi şunları yazdı: "Masadaki planı sahadaki gücü ile bozmaya çalışıyor. Buna rağmen başarılı olabilecek mi? Masadan çıkması imkânsız görünüyor."

Akşener masaya İmamoğlu'nu getirecek

"Bu aşamada Akşener faktörünün devreye girmesi bekleniyor. Akşener, tek cumhurbaşkanı yardımcılığı ile fiili başbakanlık rolünü elde edemediği takdirde masaya Ekrem İmamoğlu’nun ismini getirecek. Ama Kılıçdaroğlu’na rağmen masadan İmamoğlu isminin çıkması beklenmiyor."

İmamoğlu 'millete gidiyorum' diyecek

"Ekrem İmamoğlu da bunun farkında. Bunun üzerine, 'Benim ismim masaya da geldi ama engellendi. Bu durumda ben de millete gidiyorum, diyecek. Bağımsız aday olacak' deniliyor." 

Abdulkadir Selvi'nin yazısının tamamı için tıklayın...

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