Ekrem İmamoğlu'nun yanında görülünce Game Of Thrones'un 'Targeryanları'na benzetildi! Melek Mızrak Subaşı kimdir

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun Bilecik ziyareti olay oldu. İmamoğlu'na ziyaret sırasında eşlik eden Bilecik'in CHP'li Belediye Başkan vekili Melek Mızrak Subaşı ise sosyal medyada gündem oldu. Dünyada izlenme rekorları kıran Game Of Thrones dizisinin sarışın güzeline benzetilen Subaşı, iltifatlara teşekkür etti. Melek Mızrak Subaşı kimdir? Melek Mızrak Subaşı kimdir? Melek Mızrak Subaşı'nın eşi ve çocukları...