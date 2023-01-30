Ekrem İmamoğlu'nun yanında görülünce Game Of Thrones'un 'Targeryanları'na benzetildi! Melek Mızrak Subaşı kimdir
İSTANBUL Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun Bilecik ziyaretinden en çok konuşulan isimlerden birisi de Bilecik'in CHP'li Belediye Başkanı Melek Mızrak Subaşı oldu. Game Of Thrones dizisindeki Targaryen’lara benzetilen Subaşı, sosyal medyadan bu iltifatlara teşekkür etti. Melek Mızrak Subaşı kimdir? Melek Mızrak Subaşı'nın eşi ve çocukları...
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun Bilecik ziyareti olay oldu. İmamoğlu'na ziyaret sırasında eşlik eden Bilecik'in CHP'li Belediye Başkan vekili Melek Mızrak Subaşı ise sosyal medyada gündem oldu. Dünyada izlenme rekorları kıran Game Of Thrones dizisinin sarışın güzeline benzetilen Subaşı, iltifatlara teşekkür etti. Melek Mızrak Subaşı kimdir? Melek Mızrak Subaşı kimdir? Melek Mızrak Subaşı'nın eşi ve çocukları...
İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Bilecik ziyareti sırasında Bilecek Belediye Başka vekili Melek Mızrak Subaşı'nı makamında ziyaret etti. Subaşı da Bilecik Programı boyunca Ekrem İmamoğlu'na eşlik etti.
Ekrem İmamoğlu Bilecik'te nereye gittiyse Melek Mızrak Subaşı da orada hemen yanı başındaydı. Subaşı'nın sarışınlığı ve güzelliği Ekrem İmamoğlu'nun ziyaretine adeta damga vuran isim oldu.
Melek Mızrak Subaşı, sosyal medyada Game Of Thrones dizisindeki Targaryen’lara benzetilmesiyle gündem oldu.