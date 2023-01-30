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Uzaya gidecek ilk Türk'le ilgili en yetkili isim konuştu! Fırlatma tarihi belli oldu

Uzaya gidecek ilk Türk'le ilgili en yetkili isim konuştu! Fırlatma tarihi belli oldu

Türkiye Uzay Ajansı Başkanı Serdar Hüseyin Yıldırım, Türkiye'nin uzaya göndermek üzere seçtiği biri asil biri yedek olan iki Türk astronot adayı ile ilgili konuştu. 

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Uzaya gitmeye aday isimlerin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklanacağını belirten Yıldırım, "Hem Türkiye Uzay Ajansı'ndan bir ekip hem de bu işi beraber götürdüğümüz Amerikalı bir firmanın gönderdiği başastronot ve uzmanlarıyla beraber çalışıldı, jüriler oluşturuldu, çok farklı testler yapıldı." diye konuştu.

Sabah Gazetesi'ndeki habere göre, "Tıbbi, psikolojik, bilimsel çok uzun bir süreçti sonunda da 2 kişi seçildi." diyen Yıldırım,  "Seçilenlerin meslekleriyle ilgili bilgi veremem ama son 10 kişi içinde askeri pilotlar, akademisyenler, mühendisler hatta hekim dahi vardı." dedi.

Şubat ayında Erdoğan açıklayacak

Yıldırım, "Biz Bakanımıza arz ettik, Bakanımız da Cumhurbaşkanımıza arz etti. Cumhurbaşkanımız da uygun gördüğü için artık isimler belli ve Cumhurbaşkanımız isimleri şubat ayında açıklayacak." ifadelerini kullandı.

Fırlatma için planlanan tarih

Yıldırım, "Şu anda belirlenen iki kişi eğitime gitmek üzere hazırlık yapıyor. Şubat sonu gibi Amerika'ya göndereceğiz. Amerika'da 5-6 ay süren bir eğitim alacaklar. Fırlatma da Ekim ayında planlanıyor" dedi.

"Maksadımız sadece uzaya gidip gelmesi değil"

Bu görevin bir bilim misyonu olduğunu vurgulayan Yıldırım, "Maksadımız sadece bir insanın uzaya gidip gelmesi değil. Orada bilim camiamızın bugüne kadar yer çekimsiz ortamda yapmaya hiç fırsat bulamadığı deneylerin yapılması esas misyonumuz" diye konuştu.

Kaynak: Sabah

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