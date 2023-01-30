Saplantılı hayran 480 hesaptan taciz etti! Hakan Peker'in başı dertte mahkeme flaş karar verdi
Hakan Peker'in başı saplantılı hayranıyla dertte. Pop müziğin efsane ismi Hakan Peker'i mesajlar atarak taciz eden kadının 13 yıl 11 aya kadar hapsi isteniyordu. Tuğba B'nin yargılandığı duruşmada Peker'in avukatı söz aldı, söyledikleri kadının saplantı boyutunu gözler önüne serdi. Hükmün açıklanmadığı duruşmada hakim Tuğba B. hakkında flaş bir karar verdi.
Pop müziğin efsane isimlerinden şarkıcı Hakan Peker, sosyal medyadan kendisine aşk mesajları atan, karşılık alamadığında küfür ve hakaret içerikli yorumlar yapan takipçisinden şikayetçi oldu.
34 yaşındaki platonik aşık Tuğba B. hakkında "kişilerin huzur ve sükununu bozma", "hakaret" ve "özel hayatın gizliliğini ihlal" suçlarından 13 yıl 11 aya kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı.
'Karam' şarkısından sonra aşık oldu!
Sabah'ın haberine göre, dava kapsamında sanığın "Karam" parçasının çıkmasının ardından yıllarca Peker'e aşk beslediği, 480 ayrı hesap açarak şarkıcıya ısrarlı mesajlar attığı belirlenmişti.
İstanbul Anadolu Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen davaya Hakan Peker'in avukatı katılırken, Peker'e platonik aşk besleyen Tuğba B. katılmadı.