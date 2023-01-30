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Diyanet İşleri Başkanlığı süreyi uzatmıştı! Başvuru için yarın son gün

Diyanet İşleri Başkanlığı süreyi uzatmıştı! Başvuru için yarın son gün

Hac ibadeti için ilk defa kayıt yaptıracak veya kayıtlarını güncelleyecek adayların başvuru işlemleri yarın sona erecek.

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Diyanet İşleri Başkanlığınca bu yıl e-Devlet üzerinden yapılan ön kayıt başvuruları, yoğun talep üzerine 31 Ocak'a kadar uzatıldı.

Hac ibadetini yerine getirmek isteyen adaylar, şubat ayında katsayıya dayanan kura sistemiyle belirlenecek.

Katsayıları başvuru yaptıkları yıl süresinin iki ile çarpılmasıyla belirlenen adaylardan bu sene başvuran bir, 2 sene önce başvuran 4, 3 sene önce başvuran ise 9 defa kuraya dahil olacak.

Hacca gitmeye hak kazananlar, ilk defa müracaat eden ve kurada ismi çıkmayan birini yanlarına almak isterse kazanılan haklarını kaybedecek ve tekrar kuraya girmek zorunda kalacak.

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