BIST 5.192
DOLAR 18,81
EURO 20,43
ALTIN 1.167,32
HABER /  GÜNCEL  /  OTOMOBİL

Araç sahipleri elinizi çabuk tuttun! Yarın son gün en düşüğü 219 lira!

Araç sahipleri elinizi çabuk tuttun! Yarın son gün en düşüğü 219 lira!

Otomobil sahipleri aman dikkat! Bu yıla ilişkin motorlu taşıtlar vergisinin birinci taksit ödemesi için tanınan süre yarın dolacak. MTV, ocak ve temmuz olmak üzere eşit 2 taksitte ödeniyor.

Abone ol

2023 yılına ait MTV'nin birinci taksit ödeme dönemi 1 Ocak 2023'te başladı. Ödemeler yarın gün sonuna kadar yapılabilecek.

MTV, taşıtların kayıt ve tescilinin yapıldığı yerin vergi dairesince her yıl ocakta yıllık olarak tahakkuk ettiriliyor. Uygulanan MTV, ocak ve temmuz olmak üzere eşit 2 taksitte ödeniyor. Bu kapsamda ilk taksit ödeme süresi salı günü sona erecek.

Ödemeler nereden yapılıyor?

Söz konusu vergi, İnteraktif Vergi Dairesinden veya mobil uygulamasından 02.00-23.45 saatlerinde anlaşmalı bankaların banka kartı/kredi kartı, banka hesabından havale yöntemi, yabancı ülkede faaliyet gösteren bankalara ait kartlar ile vergi tahsiline yetkili bankalar, vergi dairesi vezneleri aracılığıyla ve PTT şubelerinden ödenebiliyor.

2023'te ödenecek en düşük MTV 219 lira, en yüksek MTV tutarı da 101 bin 152 lira olacak.

BU FOTO GALERİYE BAKIN
İstanbul'da kar başladı çok daha fena geliyor! İzlanda soğuklarına hazır olun kar kalınlığı 100 santimetre olacak
Foto Galeri İstanbul'da kar başladı çok daha fena geliyor! İzlanda soğuklarına hazır olun kar kalınlığı 100 santimetre olacak Galeriye Gözat
ÖNCEKİ HABERLER
'İşe gidiyorum' diyerek evden çıktı sırra kadem bastı! Çocuklarının cümlesi kahretti
'İşe gidiyorum' diyerek evden çıktı sırra kadem bastı! Çocuklarının cümlesi kahretti
Uzaya gidecek ilk Türk'le ilgili en yetkili isim konuştu! Fırlatma tarihi belli oldu
Uzaya gidecek ilk Türk'le ilgili en yetkili isim konuştu! Fırlatma tarihi belli oldu
Abdulkadir Selvi 'müthiş kulis'i duyurdu! Ekrem İmamoğlu bağımsız cumhurbaşkanı adayı oluyor
Abdulkadir Selvi 'müthiş kulis'i duyurdu! Ekrem İmamoğlu bağımsız cumhurbaşkanı adayı oluyor
EYT'lilerde promosyon heyecanı 4 banka promosyon tutarını açıkladı 15 bin lirayı bulabilir
EYT'lilerde promosyon heyecanı 4 banka promosyon tutarını açıkladı 15 bin lirayı bulabilir
Penaltı kararından sonda Jesus çılgına döndü Arao'ya talimatı verdi
Penaltı kararından sonda Jesus çılgına döndü Arao'ya talimatı verdi
Optimar'ın son anketi çıktı! Hilmi Daşdemir'den İYİ Parti'yi çıldırtacak sözler! ÖCalancı vekil kim?
Optimar'ın son anketi çıktı! Hilmi Daşdemir'den İYİ Parti'yi çıldırtacak sözler! ÖCalancı vekil kim?
El freni çekilmeyen araç asker eğlencesinde halay çekenlerin arasına daldı
El freni çekilmeyen araç asker eğlencesinde halay çekenlerin arasına daldı
Hakimden iğrenç kumpas! Kendini reddeden kadına uyuşturucu tezgahı! 'Gecemi b.k ettin'
Hakimden iğrenç kumpas! Kendini reddeden kadına uyuşturucu tezgahı! 'Gecemi b.k ettin'
Ankara'da Meral Akşener'e kriz geçirten kriz çözüldü! İYİ Parti'nin yeni il başkanları belli oldu
Ankara'da Meral Akşener'e kriz geçirten kriz çözüldü! İYİ Parti'nin yeni il başkanları belli oldu
İstanbul'da koca dehşeti! Boşanma davası süren eşini sokak ortasında öldürdü
İstanbul'da koca dehşeti! Boşanma davası süren eşini sokak ortasında öldürdü
Kimliği belirsiz SİHA'lar vurdu! Suriye'deki İranlı teröristlere hava saldırısı
Kimliği belirsiz SİHA'lar vurdu! Suriye'deki İranlı teröristlere hava saldırısı
Başakşehir Konyaspor'u devirdi! 3 puan 2 golle geldi
Başakşehir Konyaspor'u devirdi! 3 puan 2 golle geldi