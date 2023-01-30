Araç sahipleri elinizi çabuk tuttun! Yarın son gün en düşüğü 219 lira!

Otomobil sahipleri aman dikkat! Bu yıla ilişkin motorlu taşıtlar vergisinin birinci taksit ödemesi için tanınan süre yarın dolacak. MTV, ocak ve temmuz olmak üzere eşit 2 taksitte ödeniyor.

Abone ol

2023 yılına ait MTV'nin birinci taksit ödeme dönemi 1 Ocak 2023'te başladı. Ödemeler yarın gün sonuna kadar yapılabilecek.

MTV, taşıtların kayıt ve tescilinin yapıldığı yerin vergi dairesince her yıl ocakta yıllık olarak tahakkuk ettiriliyor. Uygulanan MTV, ocak ve temmuz olmak üzere eşit 2 taksitte ödeniyor. Bu kapsamda ilk taksit ödeme süresi salı günü sona erecek.

Ödemeler nereden yapılıyor?

Söz konusu vergi, İnteraktif Vergi Dairesinden veya mobil uygulamasından 02.00-23.45 saatlerinde anlaşmalı bankaların banka kartı/kredi kartı, banka hesabından havale yöntemi, yabancı ülkede faaliyet gösteren bankalara ait kartlar ile vergi tahsiline yetkili bankalar, vergi dairesi vezneleri aracılığıyla ve PTT şubelerinden ödenebiliyor.