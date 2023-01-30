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Cedi Osman tutulamadı attıkça attı Cleveland Cavaliers farklı kazandı

İhlas Haber Ajansı
İhlas Haber Ajansı
Cedi Osman tutulamadı attıkça attı Cleveland Cavaliers farklı kazandı

NBA'de Cleveland Cavaliers, sahasında Los Angeles Clippers'ı 122-99 mağlup etti. Cleveland'da 29 sayıyla oynayan Cedi Osman, bulduğu 7'de 7 üçlük isabetiyle kariyer rekoru kırdı.

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NBA'de normal sezona 4 maçla devam edildi. Doğu Konferansı'nda play-off iddiasını sürdüren Cleveland Cavaliers, konuk ettiği Batı Konferansı'nın güçlü takımlarından Los Angeles Clippers'ı 122-99 yendi.

Cleveland'da 21 dakika 58 saniye süre alan ve 29 sayı, 2 ribaund, 2 asist, 2 top çalma ve 1 blokla mücadele eden Cedi Osman, kariyer rekorunu egale etti.

Cedi, bulduğu 7'de 7 üçlük isabetiyle kariyerinin en yüksek sayısına ulaşırken, Cavaliers tarihinin en fazla üçlük isabeti bulan 6. oyuncusu oldu. Milli basketbolcu, 2019'da Miami Heat potasına da 29 sayı atmıştı.

Cleveland'ın farklı galibiyet aldığı maçta Darius Garland 16 sayı ve 10 asist, Jarrett Allen 15 sayı ve 8 ribaund ile oynadı. Clippers'ta ise Brandon Boston Jr. 24, Amir Coffey 18 ve Moses Brown ile Moussa Diabate 13'er sayı ile mücadele etti. Bu sonuçla Cleveland Cavaliers, galibiyet sayısını 31 yaparken, Los Angeles Clippers 25. mağlubiyetini aldı.

Antetokounmpo 50 sayı attı, Milwaukee kazandı

Milwaukee Bucks, sahasında karşılaştığı New Orleans Pelicans'ı 135-110 mağlup etti. Milwaukee'de 50 sayı, 13 ribaund ve 4 asistle double-double yapan Giannis Antetokounmpo, takımına galibiyeti getirdi. Antetokounmpo'ya 17 sayıyla Jrue Holiday, 15 sayıyla da Brook Lopez eşlik etti. New Orleans'da ise Jose Alvarado'nun 18, Jonas Valanciunas ve Trey Murphy III'ün 16 sayısı mağlubiyeti engelleyemedi. Bu sonucun ardından Milwaukee Bucks galibiyet sayısını 33'e çıkarırken, New Orleans Pelicans 25. kez yenildi.
NBA'de gecenin toplu sonuçları şu şekilde:
Charlotte Hornets: 122 - Miami Heat: 117
Memphis Grizzlies: 112 - Indiana Pacers: 100
Cleveland Cavaliers: 122 - Los Angeles Clippers: 99
Milwaukee Bucks: 135 - New Orleans Pelicans: 110

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