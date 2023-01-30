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Ekmek arası tavuktan çıktı şoke oldular! Aile şikayetçi olacak

İhlas Haber Ajansı
İhlas Haber Ajansı
Ekmek arası tavuktan çıktı şoke oldular! Aile şikayetçi olacak

 ADANA'da kuzenleriyle birlikte bir restorandan ekmek arası tavuk siparişi veren 10 yaşındaki kız çocuğunun yiyeceğinden tırtıl çıkınca şok oldu. Ailenin şikayetçi olacağı belirtildi.

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Çukurova ilçesinde Osman Yamar (44) 10 yaşındaki kızı Arya, oğlu ve yeğenine restorandan ekmek arası tavuk siparişi verdi. Bir süre sonra çocuklar gelen siparişi yemeye başladı.

Arya Yamar bir kaç kez ısırdıktan sonra ekmeğin içinde tırtıl görünce şok oldu. Hemen durumu babasına söyledi. Baba da restorana ulaşarak şikâyetini dile getirdi.

Arya Yamar,  "Gece boyunca uyuyamadım. Hep ya içinde başka tırtıl varsa yediysem diye düşündüm. Kardeşim ve kuzenimde bizde de varsa fark etmeyip yediysek diye korktu. Neyse ki bir şey olmadı. Ekmek içinde tavuğun dışında marulda vardı sanırım ondan çıktı" dedi.

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