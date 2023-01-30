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Rusya lideri Putin'den İngiltere'ye yok tehdit! Füzeyle sadece bir dakika sürer

Rusya lideri Putin'den İngiltere'ye yok tehdit! Füzeyle sadece bir dakika sürer

İNGİLTERE'nin eski Başbakanı Boris Johnson, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Ukrayna işgal etmeden önce kendisini açık açık tehdit ettiğini açıkladı. Johnson, Putin'in kendisine “Boris, canını acıtmak istemiyorum ama füzeyle sadece bir dakika sürer” dediğini aktardı.

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İngiltere'nin eski Başbakanı Boris Johnson, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'i kendisini açıkça füze saldırısıyla tehdit ettiğini açıkladı. Rusya ve Batılı ülkeler arasında gerilim giderek büyürken Boris Johnson'dan dikkat çeken açıklamalar geldi. Skandallar sonrası temmuzda istifa eden eski İngiltere Başbakanı, Putin'le yaptığı bir görüşmeden çarpıcı anları basınla paylaştı.

Boris canını acıtmak istemiyorum ama....

BBC'de yayınlanacak “Putin Batı'ya karşı” belgeselinde konuşan Johnson, Ukrayna'yı işgal etmemesi için görüştüğü Putin'in kendisini açık açık ölümle tehdit ettiğini belirtti. Johnson, geçen yıl şubatta Kiev'i ziyaretinden hemen sonra telefonda görüştüğü Rus liderin kendisine “Boris, canını acıtmak istemiyorum ama füzeyle sadece bir dakika sürer” dediğini aktardı.

'Yakın zaman ne zaman Boris!'

Putin'in kendisini aradığını kaydeden Johnson, “Ukrayna işgalinin korkunç bir felaket olacağını ve Batı'nın benzersiz yaptırımlarını tetikleyeceğini kendisine açıkça ilettim. Ukrayna'nın yakın zamanda NATO üyesi olmayacağını söyledim ama bana ‘Yakın zamanda ne demek?' diye sordu” ifadelerini kullandı. Johnson, “Konuşmasındaki sakin ton ve kayıtsızlığıyla, kendisiyle müzakere etme çabalarımı sadece dinliyor gibiydi” diye konuştu.

Zelenski çok sakindi ama...

Bu sıra dışı görüşmeden iki hafta sonra, Rus işgalinin başladığı 24 Şubat’ta Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy’den gece yarısı bir telefon aldığını anlatan Johnson, “Zelenskiy çok sakindi. Ama bana her yere saldırdıklarını söyledi” dedi. Ukrayna liderinin güvenli bir yere tahliye edilmesine yardım etmeyi teklif ettiğini söyleyen Johnson, “Bu teklifi kabul etmedi. Kahramanca olduğu yerde kaldı” yorumunu yaptı.

İki taraf da bunun yalan olduğunu biliyordu

BBC belgeselinde, 11 Şubat’ta dönemin İngiltere Savunma Bakanı Ben Wallace'ın Rus mevkidaşı Sergey Şoygu ile görüşmek için Moskova’ya gittiği, Wallace’ın Rusya’nın Ukrayna’yı işgal etmeyeceğine dair güvence alarak ayrıldığı ancak iki tarafın da bunun bir yalan olduğunu bildiği ayrıntıları da yer aldı.

Sana yalan söyleyeceğim

Wallace belgeselde Şoygu'yla görüşmesini “zorbalık ve güç gösterisi” olarak tanımlayarak “Sana yalan söyleyeceğim, yalan söylediğimi biliyorsun ve yalan söylediğimi bildiğini biliyorum, yine de sana yalan söyleyeceğim” diye konuştu.

Eski İngiliz bakan, toplantıdan ayrılırken Rusya Genelkurmay Başkanı Valeri Gerasimov’un kendisine “Bir daha asla küçük düşürülmeyeceğiz” dediğini de kaydetti.

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