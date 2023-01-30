BIST 5.192
DOLAR 18,81
EURO 20,43
ALTIN 1.167,32
HABER /  GÜNCEL  /  YEREL

Müzeyyen'den gelen haber herkesi kahretti!

İhlas Haber Ajansı
İhlas Haber Ajansı
Müzeyyen'den gelen haber herkesi kahretti!

AYDIN'ın Bozdoğan ilçesinde karaciğer yetmezliği nedeniyle bir süredir tedavi gören 23 yaşındaki Müzeyyen Çine tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

Abone ol

Edinilen bilgiye göre, Müzeyyen Çine uzun süredir karaciğer yetmezliği ile mücadele ediyordu.

Yapılan araştırmalar sonucu Çine'ye uygun donör geçtiğimiz haftalarda bulunmuş ve ameliyata alınmıştı. Ameliyatın ardından 2 hafta sonra genç kız doktorların tüm çabalarına rağmen kurtarılamadı.

Çine'nin acı haberi ailesi ve tüm sevenlerini yasa boğdu. 

ÖNCEKİ HABERLER
Japon otomotiv devi Toyota'dan Türkiye kararı! 6,5 milyar dolar
Japon otomotiv devi Toyota'dan Türkiye kararı! 6,5 milyar dolar
Ekmek arası tavuktan çıktı şoke oldular! Aile şikayetçi olacak
Ekmek arası tavuktan çıktı şoke oldular! Aile şikayetçi olacak
Rusya lideri Putin'den İngiltere'ye yok tehdit! Füzeyle sadece bir dakika sürer
Rusya lideri Putin'den İngiltere'ye yok tehdit! Füzeyle sadece bir dakika sürer
Araç sahipleri elinizi çabuk tuttun! Yarın son gün en düşüğü 219 lira!
Araç sahipleri elinizi çabuk tuttun! Yarın son gün en düşüğü 219 lira!
'İşe gidiyorum' diyerek evden çıktı sırra kadem bastı! Çocuklarının cümlesi kahretti
'İşe gidiyorum' diyerek evden çıktı sırra kadem bastı! Çocuklarının cümlesi kahretti
Uzaya gidecek ilk Türk'le ilgili en yetkili isim konuştu! Fırlatma tarihi belli oldu
Uzaya gidecek ilk Türk'le ilgili en yetkili isim konuştu! Fırlatma tarihi belli oldu
Abdulkadir Selvi 'müthiş kulis'i duyurdu! Ekrem İmamoğlu bağımsız cumhurbaşkanı adayı oluyor
Abdulkadir Selvi 'müthiş kulis'i duyurdu! Ekrem İmamoğlu bağımsız cumhurbaşkanı adayı oluyor
EYT'lilerde promosyon heyecanı 4 banka promosyon tutarını açıkladı 15 bin lirayı bulabilir
EYT'lilerde promosyon heyecanı 4 banka promosyon tutarını açıkladı 15 bin lirayı bulabilir
Penaltı kararından sonda Jesus çılgına döndü Arao'ya talimatı verdi
Penaltı kararından sonda Jesus çılgına döndü Arao'ya talimatı verdi
Optimar'ın son anketi çıktı! Hilmi Daşdemir'den İYİ Parti'yi çıldırtacak sözler! ÖCalancı vekil kim?
Optimar'ın son anketi çıktı! Hilmi Daşdemir'den İYİ Parti'yi çıldırtacak sözler! ÖCalancı vekil kim?
El freni çekilmeyen araç asker eğlencesinde halay çekenlerin arasına daldı
El freni çekilmeyen araç asker eğlencesinde halay çekenlerin arasına daldı
Hakimden iğrenç kumpas! Kendini reddeden kadına uyuşturucu tezgahı! 'Gecemi b.k ettin'
Hakimden iğrenç kumpas! Kendini reddeden kadına uyuşturucu tezgahı! 'Gecemi b.k ettin'