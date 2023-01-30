Müzeyyen'den gelen haber herkesi kahretti!

AYDIN'ın Bozdoğan ilçesinde karaciğer yetmezliği nedeniyle bir süredir tedavi gören 23 yaşındaki Müzeyyen Çine tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

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Edinilen bilgiye göre, Müzeyyen Çine uzun süredir karaciğer yetmezliği ile mücadele ediyordu.

Yapılan araştırmalar sonucu Çine'ye uygun donör geçtiğimiz haftalarda bulunmuş ve ameliyata alınmıştı. Ameliyatın ardından 2 hafta sonra genç kız doktorların tüm çabalarına rağmen kurtarılamadı.

Çine'nin acı haberi ailesi ve tüm sevenlerini yasa boğdu.