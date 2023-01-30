Çavuşoğlu'ndan Erdoğan'ın Finlandiya mesajıyla ilgili açıklama

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "Finlandiya'yla ilgili farklı mesajı verdiğimiz zaman İsveç şok olacak. Ama Finlandiya da aynı yanlışı yapmaması lazım." sözleriyle ilgili Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "Sorunlu olan ülke ile daha az sorunlu olan ülke arasında ayrım yapmak bana göre adaletli bir tutum olacak." dedi.

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Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Portekiz Dışişleri Bakanı Joao Gomes Cravinho ile düzenlediği ortak basın toplantısında konuştu.

Bakan Çavuşoğlu burada yaptığı açıklamada İsveç ve Finlandiya'nın NATO üyeliğine ilişkin dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Bakan Çavuşoğlu, İsveç ve Finlandiya'nın NATO'ya üyelik başvuru süreciyle ilgili olarak şunları söyledi:

Finlandiya mesajı

"Dün sayın Cumhurbaşkanımızın yaptığı açıklama aslında sürecin başından beri yaptığımız açıklamaların bir teyididir. İki ülkenin başvuru süreci başladığından beri Finlandiya ile daha az sorunumuz olduğunu söylüyorduk. Ancak iki ülkenin üyelik sürecinin birlikte yürütülmesi istendi.

Bu nedenle 3'lü ahitname imzalandı. O günden beri Finlandiya bazı adımlar attı ancak İsveç'te olduğu gibi provokasyonlar yapılmadı. Finlandiya'da da NATO karşıtı isimler var.

Endişelerin karşılanması gerekiyor

Biz Türkiye olarak NATO'nun genişlemesine karşı değiliz. Bizim Finlandiya ve İsveç'le kategorik problemlerimiz yok, onların güvenlik endişelerini anlıyoruz. Türkiye'nin endişelerinin de sadece anlaşılması yetmez karşılanması gerekiyor.

Her gün provokasyon yapıyorlar

İsveç PKK FETÖ gibi terör örgütlerinin adımlarını önleyecekti. Bunlar üyeliği engellemek için her gün provokasyon yapıyorlar. Bunların engelleneceği 3'lü ahitnamede belirlenmişti.

Finlandiya konusunda İsveç'ten bağımsız bir değerlendirmemiz olabilir diyor. Cumhurbaşkanımız. Bu konuda adil olmamız gerekiyor. Bu nedenle Cumhurbaşkanımız buna vurgu yapmıştır.

Ayrım yapmak bana göre adaletli bir tutum olacak

Sorunlu olan ülke ile daha az sorunlu olan ülke arasında ayrım yapmak bana göre adaletli bir tutum olacak. Böyle bir karar alınırsa bunu ayrı ayrı değerlendirmeyi düşünüyoruz. Öncelikle NATO ve bu ülkelerin karar vermesi gerekiyor. Bizim amacımız 2 ülke arasında ayrım yapmak değildir, bu endişelerimizin karşılanması ile ilgili objektif değerlendirme sonucu sergilenen bir tutumdur.