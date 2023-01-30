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Selahattin Demirtaş'tan bomba Mansur Yavaş çıkışı! İmamoğlu'nu görüyorsunuz...

Selahattin Demirtaş'tan bomba Mansur Yavaş çıkışı! İmamoğlu'nu görüyorsunuz...

HDP'nin Edirne'de tutuklu eski eş genel başkanı Selahattin Demirtaş, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu için "Ekrem Bey şehir şehir dolaşıyor şu anda, benim bir şey söylememe gerek yok" dedi. Kürt seçmenin Mansur Yavaş'a oy verip vermeyeceği sorusuna da Demirtaş, "HDP, kırmızı çizgi koymadan müzakereye hep açık" dedi. Demirtaş, cezaevinden çıkmak için yapması gerekeni de söyledi...

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HDP'nin tutuklu eski Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş, cezaevinden siyasetteki son gelişmelerle ilgili dikkat çeken açıklamalar yaptı. T24'ten Cansu Çamlıbel'in sorularını yanıtlayan Demirtaş, Kürtler'in Ekrem İmamoğlu'na desteğinin sürüp sürmediğini, yine Kürt seçmenin Mansur Yavaş'a oy verip vermeyeceğini, Ekrem İmamoğlu-Kemal Kılıçdaroğlu denkleminde kimden yana tavır koyacaklarını açıkladı.

Ekrem İmamoğlu'nu herkes görüyor...

HDP seçmeninin 2019 yerel seçimlerinde İstanbul’da Ekrem İmamoğlu’na verdiği desteğin sürüp sürmeyeceği ve İmamoğlu'nun popülaritesinin Kürt seçmenler arasında devam edip etmeyeceği sorulan Demirtaş, "Ekrem Bey şehir şehir dolaşıyor şu anda, benim bir şey söylememe gerek yok. Gittiği şehirlerde neler yaşandı, yaşanıyor herkes izliyor zaten. Ben şimdi hangi yorumu yapsam yanlış anlamalara yol açar" dedi.

 Mansur Yavaş'a kapıyı araladı...

Ülkücü kökenli Mansur Yavaş'ın aday olması durumunda HDP'nin ne yapacağı, HDP seçmeni için Mansur Yavaş'ın kırmızı çizgi olup olmadığı sorulan Selahattin Demirtaş, "İlkeler, sistem, kurumsal denge ve denetleme gibi temel konularda uzlaşma sağlandıktan sonra ismin ne olacağı ikinci plana düşer. Güven veren bir uzlaşma olursa her isim aday olabilir ve kesinlikle de kazanır." ifadelerini kullandı.

İmamoğlu mu Kılıçdaroğlu mu?

"İmamoğlu, Kılıçdaroğlu denklemiyle karşı karşıya kalınması durumunda Kürtlerin tercihi neyi yönde olur sizce?" sorusuna da Demirtaş şöyle cevap verdi: "Niye böyle bir denklemle karşı karşıya kalınsın? İki ismin aynı anda aday olması, olasılıklar içinde görünmüyor. Ayrıca bir tek Kürtler mi seçimde oy kullanacak?" 

"Helikopterle Saray’a götürülür, öğle yemeğini orada yerim" 

“Ben istesem bir günde buradan çıkarım, ama onurumu yitirerek, boyun eğerek çıkmış olurum ki, öyle bir şey yapmaktansa burada ölmeyi tercih ederim” sözleri hatırlatılıp "Nedir Edirne’den bir günde çıkmanın formülü?" sorusuna da Selahattin Demirtaş şu cevabı verdi:

- Evet, dediğiniz gibi bugün Erdoğan'ı destekleme kararı alsak sabah erkenden tahliye edilirim ve Cumhurbaşkanlığı helikopteriyle Saray’a götürülürüm, öğlen yemeğini de orada yerim herhalde. Ama ben buraya kendim olarak girdim ve de öyle çıkacağım. İlk yemeğimi de evimde yiyeceğim, küçük kızıma sözüm var. 

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