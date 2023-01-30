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Açlık sınırı, yılın ilk ayında asgari ücreti geçti Türk-İş duyurdu

Açlık sınırı, yılın ilk ayında asgari ücreti geçti Türk-İş duyurdu

Ocak ayında açlık sınırı 8 bin 864 TL'ye yükselirken, yoksulluk sınırı ise 28 bin 875 TL olarak gerçekleşti. Türk-İş ocak ayı verilerini açıkladı.

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TÜRK-İŞ'in ocakta ayında ilişkin açıkladığı açlık ve yoksulluk sınırı verileri, yılın ilk asgari ücretinin çalışanların eline geçmeden açlık sınırının altında kaldığını gösterdi. Dört kişilik bir ailenin aylık gıda harcaması tutarını hesaplayan açlık sınırı 8 bin 864 TL’ye yükselerek asgari ücretin üzerine çıktı.

Bir ailenin aylık kira, ulaşım, fatura, eğitim, sağlık, giyim gibi tüm harcamalarını kapsayan yoksulluk sınırı ise 28 bin 875 TL’ye yükseldi.

Gıda enflasyonu yüzde 108

Araştırmaya göre, bekar bir çalışanın aylık yaşam maliyeti ise 11 bin 557 TL oldu.

Dört kişilik bir ailenin “gıda için” yapması gereken asgari harcama tutarındaki artış bir önceki aya göre yüzde 9,02 oranında gerçekleşti.

TÜRK-İŞ'ten yapılan açıklamada, şöyle denildi:

“Cumhuriyetin 100. yılının ilk ayında yıllık gıda enflasyonu yüzde 108'e, dört kişilik bir ailenin sağlıklı, dengeli ve yeterli beslenebilmesi için yapması gereken aylık gıda harcaması tutarı olan 'açlık sınırı' ile 'asgari ücret' arasındaki açık şimdiden 360 TL'ye gelmiş oldu. Net asgari ücret işveren ve hükümet oy çokluğuyla aylık net 8 bin 506 TL olurken yıllık temelde yüzde 100'lük bir artış yapılmış oldu. Ancak açlık sınırı bu süreçte yüzde 108'lik bir artış gösterdi ve aslında bu zam 2022 yılı içinde aylarca sürmüş olan alım gücü kayıplarını ortadan kaldırmış olmadı. İçerisinde olduğumuz yeni yıl yeni alım gücü kayıpları ile başlamış oldu.” 

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