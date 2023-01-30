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Uzun Covid-19 sendromu ile ilgili kapsamlı araştırma! Cinsel istek detayı...

Uzun Covid-19 sendromu ile ilgili kapsamlı araştırma! Cinsel istek detayı...

"Uzun Covid-19" sendromu, koronavirüs hastalığını yendikten sonra bazı belirtilerin devam etmesine deniyor. Konuya dair üst üste yapılan çalışmalar sayesinde yeni bulgular ortaya çıkıyor. Son araştırmaya göre, bin kadından yüzde 49'u "Uzun Covid-19" sendromu yüzünden cinsel istekte azalma yaşadı.

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Dünya çapında 6 milyondan fazla insanın ölümüne sebep olan corona virüsü salgınıyla ilgili dikkat çekici veriler gelmeye devam ediyor. 1000 kişinin katıldığı bir anket çalışmasında bilim insanları corona virüsünü atlattıktan sonra halen belirti göstererek “Uzun Covid-19 sendromu” yaşayan kişilerin karşılaştığı rahatsızlıkları ortaya çıkardı.

Haftalarca sürebiliyor

Bilim insanları “Uzun Covid-19 sendromu”nun haftalarca ve bazı vakalarda aylarca sürdüğüne de dikkat çekti.

En belirgin 2 özelliği

Uzun Covid-19’un en belirgin belirtilerinin halsizlik ve nefes darlığı olduğu belirtilirken Profesör Maureen Baker ise İngiliz medyasına konuştu ve yapılan güncel anketi değerlendirdi.

Baker, “Halsizlik, beyin sisi ve nefes darlığı gibi bilinen belirtilerin yanı sıra kulakta çınlama, baş dönmesi, ağrı ve kalp çarpıntısı gibi belirtiler de ortaya çıkabiliyor” dedi.

Regl döngüsü değişmesi sendromun belirtileri arasında

Kadınlarda regl döngüsünün değişmesinin de belirtilerden biri olduğu belirtilirken saç dökülmesi, baş ağrısı ve geçmeyen öksürüğün de Uzun Covid-19’un belirtilerinden biri olduğu kayıtlara geçti.

Kadınların yüzde 49'unda cinsel istek azaldı

1000 kadının katıldığı anketin detaylarını paylaşan İngiliz medyası kadınların yüzde 49’unun cinsel isteğinin azaldığını da duyurdu. Kadınların yüzde 60’ının ise “Uzun Covid-19″la bağlantılı olarak uyku sorunu yaşadığı belirtildi.

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