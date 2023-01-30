Emlak kralı vasiyet bıraktı ortalık karıştı! ABD’li kardeşler milyonlarca doların peşine düştü
İzmir ile Şikago'da milyonlarca dolar yatırımları ve AVM'leri bulunan Kasım Pırlant'ın tüm servetini 1 kişiye bıraktığı ortaya çıkmıştı. Bu gelişme sonrası, Pırlant'a daha önce babalık davası açan ABD'li kardeşler Henry Kevin ve Candice Jackson'dan miras için hızlı hamle geldi.
Kasım Pırlant, geçtiğimiz 27 Aralık'ta rahatsızlanınca yakınları tarafından Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi Acil Servisi'ne kaldırıldı.
69 yaşındaki Pırlant doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamayarak hayata gözlerini yumdu. Pırlant'ın ölümü ailesini ve sevenlerini yasa boğdu.
Pırlant, İzmir Alsancak Hocazade Camii'nde kılınan cenaze namazının ardından ABD'nin Şikago kentinde 11 sene önce ölen oğlunun yanına defnedildi.
Sabah'ın haberine göre, ünlü işadamı Kasım Pırlant'ın vefatından 11 sene önce yazdığı vasiyetnameye ulaşılmıştı. Emlak kralı Kasım Pırlant'ın 12 Haziran 2012'de İzmir 25. Noterliği 'ne başvurarak vasiyetname düzenlenmesini istedi.