Bakan Koca'dan ilaç açıklaması: Eczaneden alınan ruhsatlı ilacın...

Sağlık Bakanlı Fahrettin Koca'dan son dakika ilaç açıklaması geldi. Bakan Koca, ilaç kutularının kimlik numarasına dikkat çekti ve "Eczaneden alınan ruhsatlı ilacın sahte olması söz konusu değil." dedi.

Abone ol

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan eczane raflarındaki ilaçların siteme kayıtlı olduğunu söyledi. Bakan Koca şunları kaydetti:

"Her bir ilaç kutusunun, onu diğer kutulardan ayıran bir kimlik numarası var. Kutuyu, üretimden reçete edildiği hastaya kadar takip ediyoruz.

Eczane raflarındaki tüm ruhsatlı ilaçlar bu İlaç Takip Sistemine kayıtlı. Eczaneden alınan ruhsatlı ilacın sahte olması söz konusu değil."