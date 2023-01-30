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Ekonomik güven endeksi aralık ayında arttı

Ekonomik güven endeksi aralık ayında arttı

Ekonomik güven endeksi 2022 Aralık ayında 98,1 iken, 2023 Ocak ayında yüzde 1,3 oranında artarak 99,3 değerini aldı.

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Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2023 yılı Ocak ayı ekonomik güven endeksi verisini açıkladı.

Ekonomik güven endeksi 2022 Aralık ayında 98,1 iken, 2023 Ocak ayında yüzde 1,3 oranında artarak 99,3 değerini aldı. Bir önceki aya göre 2023 Ocak ayında tüketici güven endeksi yüzde 4,6 oranında artarak 79,1 değerini, reel kesim (imalat sanayi) güven endeksi yüzde 1,8 oranında artarak 103,4 değerini, inşaat sektörü güven endeksi yüzde 0,6 oranında artarak 93,2 değerini aldı. Hizmet sektörü güven endeksi yüzde 1,7 oranında azalarak 118,1 değerini, perakende ticaret sektörü güven endeksi yüzde 1,0 oranında azalarak 126,2 değerini aldı.

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