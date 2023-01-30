2023'te güncellendi: İşte dünyanın en güçlü orduları! Türkiye 2 sıra birden yükseldi
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"Dünyanın en güçlü orduları" sıralaması 2023 yılında ilk kez güncellendi. Türkiye'nin listedeki yeri geçtiğimiz yılın araştırma sonucuna göre 2 sıra yükseldi. İşte dünyanın en güçlü orduları sıralaması...
Dünyanın en güçlü orduları listesi güncellenmeye devam ediyor. ABD merkezli Global Firepower isimli site tarafından yapılan araştırma sonrasında, 2023 yılının en güçlü orduları listesi belli oldu.
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Firma yapılan araştırma sonucunda, ortaya çıkan listede ülkelerin askeri birim miktarları, mali durumları, lojistikleri, hareket kabiliyetleri ve coğrafi konum gibi birçok özelliğini esas alıyor.
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Türkiye ise geçtiğimiz yılın araştırma sonucuna göre 2 sıra yükselmiş durumda.
İşte listede Türkiye'nin yeri...
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