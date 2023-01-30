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'Sahte doktor' Ayşe Özkiraz davasında flaş gelişme! Avukatı duruşmada söyledi

'Sahte doktor' Ayşe Özkiraz davasında flaş gelişme! Avukatı duruşmada söyledi

TEKIRDAĞ'da Çerkezköy Devlet Hastanesi'nde aylarca doktorluk yapan ve olayın ortaya çıkmasının ardından 25 Kasım'da tutuklanarak cezaevine konulan Ayşe Özkiraz'ın davası 21 Şubat 2023 tarihine ertelendi.

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Çerkezköy Devlet Hastanesi'nde aylarca doktorluk yapan ve olayın ortaya çıkmasının ardından 25 Kasım'da tutuklanarak cezaevine konulan Ayşe Özkiraz, Çerkezköy 5. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya, bulunduğu cezaevinden SEGBİS yöntemiyle katılırken, avukatı da salonda hazır bulundu.

Doktor olmak için ders çalışıyor

Duruşmada avukatı müvekkilini savunarak Ayşe Özkiraz'ın doktor olmak için cezaevinde ders çalıştığını söyleyerek, sanığın tahliyesini talep etti. Mahkemede, diğer tanıkların dinlenmesine karar verilerek, duruşma 21 Şubat 2023 tarihine ertelendi.

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