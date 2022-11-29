Sahte doktor Ayşe Özkiraz'ın annesi ilk kez konuştu! 'Sahte beyin cerrahı' arkadaşını ihbar etti

Tekirdağ'da sahte doktor olduğunun anlaşılmasının ardından tutuklanan lise mezunu Ayşe Özkiraz'ın annesi, skandal olayı tüm Türkiye ile birlikte öğrendiği ortaya çıktı. Anne Özkiraz açıklamasında, "Bir sabah 'Anne ben Çapa'yı tutturmuşum' diyerek geldi. Daha sonra okula kayıt yaptırdık. Ben arıyorum, arkadaşları ile Çapa'da yemek yiyor. O güne kadar bilmiyorduk." dedi.