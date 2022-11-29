Sahte doktor Ayşe Özkiraz'ın annesi ilk kez konuştu! 'Sahte beyin cerrahı' arkadaşını ihbar etti
Türkiye'nin bir anda gündemine oturan sahte doktor skandalında Ayşe Özkiraz'ın annesi ilk kez konuştu. Kızının büyük yalanını tüm Türkiye ile birlikte öğrendiğini belirten anne Özkiraz, "O güne kadar bilmiyorduk. Hepsi mi yalan olur" dedi. Öte yandan Ayşe Özkiraz, sahte beyin cerrahı arkadaşını ihbar etti. Sahte beyin cerrahı gözaltına alınıp serbest bırakıldı...
Tekirdağ'da sahte doktor olduğunun anlaşılmasının ardından tutuklanan lise mezunu Ayşe Özkiraz'ın annesi, skandal olayı tüm Türkiye ile birlikte öğrendiği ortaya çıktı. Anne Özkiraz açıklamasında, "Bir sabah 'Anne ben Çapa'yı tutturmuşum' diyerek geldi. Daha sonra okula kayıt yaptırdık. Ben arıyorum, arkadaşları ile Çapa'da yemek yiyor. O güne kadar bilmiyorduk." dedi.
Çerkezköy Devlet Hastanesi'nde yaklaşık 1 yıldır kendisini pratisyen hekim olarak tanıtan Ayşe Özkiraz'ın sahte doktor olduğu ortaya çıkmıştı. Tutuklanan Özkiraz'ın ameliyat masasında fotoğrafı ortaya çıkarken, ifadesinde ailesini üzmemek için böyle bir yalan söylediğini iddia etmişti.
Ameliyatlara girip dikiş attığı ortaya çıkan sahte doktor Ayşe Özkiraz'ın ifadelerinde unları söyledi: "Ortaokulu Çerkezköy 75. Yıl Ortaokulunda okudum. Liseyi Veliköy Meslek Lisesinde okudum ve 2021 yılında mezun oldum. Ben lisede öğrenciyken ailem tıp fakültesinde okumamı istiyordu. Bana güvenip yüksek puan alacağımı düşünüyorlardı."
" Liseden mezun olurken üniversite sınavına girdim. Ancak başarısız olduğum için tercih yapmadım. Ailemin güvenini sarsmamak için evde sorun olmasın diye anneme, üvey babama ve üvey kardeşlerime Çapa Tıp Fakültesini kazandığımı söyledim. Ailem sınav sonuç belgesini görmek istediğinde de gerçek sınav sonuç belgem üzerinde telefonda oynama yaparak sahte bir sınav sonuç belgesi hazırlayıp aileme gösterdim."