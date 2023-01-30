CHP'li Bekaroğlu olay tweeti apar topar sildi algı operasyonu yapmakla suçladığı İnce cevabı yapıştırdı

Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, 73 yıl önceki CHP iktidarı için "tek parti faşizmi" diyen CHP İstanbul Milletvekili Mehmet Bekaroğlu'nu yaylım ateşine tuttu. Bekaroğlu'nun algı operasyonu yapmakla suçladığı İnce'den "Tweeti silip tornistan yapıyorsun, "tek parti faşizmi" dediğin Atatürk ve İsmet Paşa dönemi değil mi? Esas sana ayıp. Ne algısından bahsediyorsun sen!" yanıtı geldi.

Abone ol

CHP İstanbul Milletvekili Mehmet Bekaroğlu'nun AK Parti'nin seçimler için "Yeter söz milletindir" sloganını eleştirirken kullandığı ifadeler gündem oldu.

Bekaroğlu paylaşımında 73 yıl önceki CHP iktidarı için "tek parti faşizmi" ifadesini kullandı.

CHP iktidarına "tek parti faşizmi" nitelemesi

Bekaroğlu, "73 yıl önce rahmetli Menderes tek parti faşizmine karşı Yeter söz milletindir demişti. Tarih tekerrürdür. Biz de 73 yıl sonra iki partinin kurmakta olduğu faşizme karşı "Yeter söz milletindir" diyoruz. AKP-MHP faşizmi bu sloganı kime karşı kullanacak, birbirlerine mi?" dedi.

Apar topar sildi

Bekaroğlu paylaşımının ardından partisinden tepkiler üzerine apar topar silmek zorunda kaldı.

"Haddini bil Bekaroğlu"

Bekaroğlu'na eleştiri oklarını yönelten isimlerde birisi de eski CHP'li Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce oldu.

Muharrem İnce, Bekaroğlu’nu Twitter’dan hedef alarak, şunları yazdı: “CHP’de kadın kotasından PM üyesi, genel başkan yardımcısı ve milletvekili olacaksın, Atatürk ve İsmet Paşa dönemine ‘tek parti faşizmi’ diyeceksin! CHP’de buna ses çıkaracak kimse kalmadı mı? Ben Atatürk’e, İsmet Paşa’ya faşist dedirtmem. Haddini bil Mehmet Bekaroğlu!”

Bekaroğlu İnce'yi lafları "cımbızlamakla" suçladı

İnce’nin bu mesajla ‘algı operasyonu’ yaptığı belirten Bekaroğlu, şu yanıtı verdi: “Algı operasyonları ile yol alıyorsun, bu üç oluyor bunu benim üzerimden yapıyorsun, üstelik çok basitleşiyorsun; lafları cımbızlayarak, yorumlayarak, ekleyip çıkararak. Çok basitleşiyorsun.”

"Tweeti silip tornistan yapıyorsun"

Bekaroğlu'nun bu sözlerine yeniden yanıt veren İnce, şu ifadeleri kullandı:

"Tweeti silip tornistan yapıyorsun, "tek parti faşizmi" dediğin Atatürk ve İsmet Paşa dönemi değil mi? Esas sana ayıp. Ne algısından bahsediyorsun sen!"