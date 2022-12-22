'Sahte doktor' Ayşe Özkiraz davasında yeni gelişme: İstenen ceza belli oldu

Özkiraz için "1219 sayılı Kanun'a muhalefet" suçundan 2 yıldan 5 yıla kadar, "özel belgede sahtecilik" suçundan 1 yıldan 3 yıla kadar, "resmi belgede sahtecilik" suçundan 2 yıldan 5 yıla kadar hapis talep edildi.