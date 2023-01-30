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Pakistan'da camiye intihar saldırısı! Çok sayıda ölü var, 147 kişi de yaralı!

İhlas Haber Ajansı
İhlas Haber Ajansı
Pakistan'da camiye intihar saldırısı! Çok sayıda ölü var, 147 kişi de yaralı!

PAKİSTAN'da bir camide namaz kılan cemaatin arasına giren saldırgan üzerindeki bombayı patlattı. Patlama sonrası caminin bazı kısımlarında çökme meydana geldiği öğrenilirken saldırıda 32 kişi hayatını kaybetti. 147 kişinin de yaralandığını öğrenildi. Türkiye'nin Dışişleri Bakanlığı taziye mesajı yayımladı.

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Pakistan’da camiye intihar saldırısı düzenlendi. Ulusal basındaki haberlere göre, şehrin Police Lines bölgesinde camiye öğle namazı sırasında intihar saldırısı düzenlendi.

Saldırıda ilk belirlemelere göre, aralarında polislerin de bulunduğu 32 kişi yaşamını yitirdi, 147 kişi yaralandı. Yetkililer, yaralılardan 10’unun durumunun ağır olduğunu belirtti.

Saldırı sırasında camide yaklaşık 150 kişinin bulunduğunu belirten yetkililer, ölü sayısının artmasından endişe ediyor.

Patlama sebebiyle caminin yanı sıra çevredeki bina ve araçlarda da hasarlar oluştu. Sosyal medyaya yansıyan görsellerde caminin büyük bölümünün patlama sebebiyle yıkıldığı görüldü. Saldırıyı henüz üstlenen olmadı.

Dışişleri'nden taziye mesajı

Türkiye Dışişleri Bakanlığı saldırının ardından taziye mesajı yayımladı. Dışişleri Bakanlığı, Pakistan'daki saldırının ardından taziye mesajı paylaştı. Bakanlık, "Pakistan’ın Peşaver kentinde bir camiyi hedef alan terör eylemi sonucunda, çok sayıda sivilin hayatını kaybettiği ve yaralandığı büyük üzüntüyle öğrenilmiştir. Sözkonusu menfur terör eylemini en güçlü şekilde kınıyor; saldırıda hayatını kaybedenlere Allah’tan rahmet, dost ve kardeş Pakistan Hükümetine ve halkına başsağlığı, yaralılara acil şifalar diliyoruz." dedi.

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