Benzin ve motorine indirim geldi! İndirim pompaya yansıdı litresi ne kadar oldu?

Akaryakıt fiyatlarında değişkenlik sürüyor. Son indirim hem benzine hem de motorine geldi.Bakın İstanbul, Ankara ve İzmir'de benzin ve motorinin litresi ne kadar oldu?

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Brent petrol fiyatları ve dövizdeki dalgalanma ile birlikte benzin ve motorin fiyatları da değişkenlik gösteriyor.

Son olarak 27 Ocak Cuma günü benzin ve motorinde 60'ar kuruş indirim gelmişti. Araç sahiplerine yeni bir indirim müjdesi daha geldi.

Bu gece yarısından itibaren benzin ve motorine 60 kuruş indirim geldi.

Güncel akaryakıt pompa fiyatları

İstanbul

Motorin litresi 23.45

Benzinin litresi 21.09

Ankara

Motorin litresi 23.72

Benzinin litresi 21.37

İzmir

Motorin litresi 23.76

Benzinin litresi 21.28