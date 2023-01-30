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Fenerbahçe'de 12 yıl sonra bir ilk! Alex de Souza'dan sonra...
Dün akşam oynanan Kasımpaşa mücadelesinde 4 gol atan Fenerbahçe'nin başarılı futbolcusu Enner Valencia, sarı-lacivertli kulüpte Alex de Souza'dan sonra bir maçta en çok gol atan oyuncu oldu.Abone ol
Spor Toto Süper Lig'in 21. haftasında Fenerbahçe, Kasımpaşa'yı 5-1'lik skorla mağlup etti. Müsabakaya 4 gol atan Enner Valencia damga vurdu.
33 yaşındaki futbolcu, kariyerinde ilk kez bir karşılaşmada 4 gol atma başarısı gösterdi.
Valencia, bir Süper Lig maçında Alex de Souza'dan sonra bunu başaran ilk futbolcu oldu.