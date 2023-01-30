6 yaşındaki gelin skandalında ilk duruşma başladı

Türkiye'yi ayağa kaldıran 6 yaşında evlilik skandalı ile ilgili davanın ilk duruşması başladı. Baba ve anne en az 18 yıl, H.K.G. ile imam nikahıyla evlendirildiği öne sürülen Kadir İstekli en az 30 yıl hapis cezası istemiyle yargılanıyor.Abone ol
İsmailağa Cemaati'ne bağlı Hiranur Vakfı'nın kurucusu Yusuf Ziya Gümüşel'in kızı H.K.G.'nin 6 yaşında evlendirilmesi ve cinsel istismara uğradığı iddiası Türkiye'yi ayağa kaldırmıştı.
Baba Yusuf Ziya Gümüşşel, anne Fatıma Gümüşel hakkında 18 yıldan az olmamak kaydıyla, imam nikahıyla evlendirildiği Kadir İstekli hakkında ise zincirleme şekilde çocuğun cinsel istismarı ve cinsel saldırı suçundan 30 yıldan az olmamak kaydıyla hapis istemiyle dava açılmıştı.
Skandal olayın ilk duruşması saat 11:35'de başladı.
Adli Tıp: Psikolojisi bozuldu
Duruşma öncesi mahkemenin 2004 yılında 6 yaşındayken evlendirildiği iddia edilen H.K.G'nin beden ve ruh sağlığının bozulup bozulmadığının tespiti için Adli Tıp Kurumundan istediği rapor tamamlandı.
Adli Tıp Kurumu'na sevk edilen H.K.G uzman hekimler tarafından muayene edildi. Bu inceleme sonucunda hazırlanan raporda, genç kadının travma sonrası stres bozukluğu yaşadığı ve ruh sağlığının bozulduğu belirtildi.