6 yaşında evlendirilen kız davası! Hiranur Vakfı kurucusu Yusuf Ziya Gümüşel'e 22 yıl hapis cezası...

Davayı kabul eden mahkeme 22 Mayıs 2023 tarihine gün verdi. Ancak devreye Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile H.K.G.’nin avukatı girdi, duruşmanın erkene alınması talep edildi. Bunun üzerine mahkeme duruşmayı 30 Ocak 2023 tarihine çekti. Bakanlık ve H.K.G.’nin avukatı, şüphelilerin kaçabileceğini iddia ederek yeniden mahkemeye başvurdu. Gümüşel ve İstekli 15 Aralık 2022’de tutuklandı.