6 yaşında evlendirilen kız davası! Hiranur Vakfı kurucusu Yusuf Ziya Gümüşel'e 22 yıl hapis cezası...
İsmailağa cemaati bağlantılı Hiranur Vakfı’nın kurucusu Yusuf Ziya Gümüşel’in kızı H.K.G.’nin 6 yaşında iken, o dönem 29 yaşında olan Kadir İstekli ile evlendirdiği iddiası üzerine başlatılan soruşturmanın ilk duruşması bugün İstanbul Anadolu 2. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülecek. Skandalla ilgili bugüne kadar neler oldu? Gümüşel, eşi ve Kadir İstekli için hangi cezalar isteniyor?
İsmailağa cemaatine bağlı Hiranur Vakfı’nın kurucusu Yusuf Ziya Gümüşel’in kızı H.K.G.’nin 6 yaşında zorla evlendirilmesi ve cinsel istismara uğramasına yönelik skandalla ilgili davanın ilk duruşması bugün İstanbul Anadolu 2. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülecek.
Hiranur Vakfı’nın kurucusu Yusuf Ziya Gümüşel’in kızı H.K.G.’yi henüz 6 yaşındayken 29 yaşındaki müridi Kadir İstekli’yle evlendirmesi büyük infiale neden olmuştu. Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı, şimdi 25 yaşında olan H.K.G.’nin suç duyurusu üzerine başlattığı soruşturmanın sonunda iddianame hazırladı.
Ardından da Yusuf Ziya Gümüşel ve Kadir İstekli tutuklanarak cezaevine gönderilmişti. İddianamede H.K.G.’nin babası Yusuf Ziya Gümüşel ile annesi Fatıma Gümüşel’e ‘çocuğun nitelikli cinsel istismarı’ suçundan 22 yıl 6’şar ay, Kadir İstekli’ye ise ‘çocuğun cinsel istismarı ve nitelikli cinsel saldırı’dan 67 yıl 10 ay 15 gün hapis cezası istendi.
Davayı kabul eden mahkeme 22 Mayıs 2023 tarihine gün verdi. Ancak devreye Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile H.K.G.’nin avukatı girdi, duruşmanın erkene alınması talep edildi. Bunun üzerine mahkeme duruşmayı 30 Ocak 2023 tarihine çekti. Bakanlık ve H.K.G.’nin avukatı, şüphelilerin kaçabileceğini iddia ederek yeniden mahkemeye başvurdu. Gümüşel ve İstekli 15 Aralık 2022’de tutuklandı.