Sosyal medya fenomeni Özlem Lina Öz'e Mekke'de sözlü taciz şoku

Sosyal medya fenomeni Özlem Lina Öz, umre için ailesiyle birlikte gittiği Mekke'de alışveriş merkezinde bir Arap vatandaşın sözlü tacizine uğradı. Şoke olan ünlü fenomen olayı ınstagram hesabından paylaştı.

Abone ol

Sosyal medya fenomeni Özlem Lina Öz, Mekke'de sözlü tacize uğradı. Yaşadığı olay karşısında şoke olan Öz, başına gelenleri ınstagram hesabında anlattı.

2 milyona yaklaşan takipçisiyle adından söz ettiren Öz, umre ibareti için ailesiyle gittiği Mekke'de korku dolu anlar yaşadı.

Mekke'de bir alışveriş merkezinde tek başına dolaşırken hayatının şokunu yaşayan Öz, o anları takipçileriyle paylaştı.

"Yüreğim ağzıma geldi"

Yanına yaklaşan bir Arap vatandaşın kendisini kenara sıkıştırarak "Beautiful (güzelsin)" dediğini söyleyen Öz, "Ben bağırmaya başlayınca uzaklaştı. Sesim de çıkmıyor. Yardım istiyorum. Kalabalığa çıktım. Burası da çok tenha bir yer. Bu olaylar burada çok oluyormuş. Asla başıma geleceğini düşünmezdim. Yüreğim ağzıma geldi resmen. Yabancı çarşaflı bayan yolu tarif etti otele geri döndüm" dedi.