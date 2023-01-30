Cumhurbaşkanı Erdoğan sinyali verdi; Finlandiya'dan Türkiye açıklaması

NATO'ya üyelik süreci devam eden Finlandiya'nın Cumhurbaşkanı Sauli Niinistö, Türkiye ile dışişleri bakanları boyutunda görüşmeler yapıldığını söyledi.

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Finlandiya Cumhurbaşkanı Sauli Niinistö, dün Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Finlandiya hakkındaki açıklamalarının ardından Finlandiya'nın Türkiye ile temasa geçtiğini söyledi. Niinistö, "Dışişleri Bakanı Haavisto ile bu konuda mutabık kaldık. Kabinem Erdoğan'ın danışmanıyla, Haavisto da Türk Dışişleri Bakanı ile ön görüşmelerde bulundu" ifadelerini kullandı.

"Değişti ve gelişti"

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarında çok fazla "belirsizlik" ve "koşulluluk" olduğunu savunan Niinistö, ancak Türkiye'nin konuya ilişkin tutumunun bu süreçte "değiştiğini ve geliştiğini" aktardı.

Erdoğan sinyali verdi

Erdoğan dün, "Finlandiya'yla ilgili (NATO üyelik süreci) icabında farklı mesaj verebiliriz. Finlandiya'yla ilgili farklı mesajı verdiğimiz zaman İsveç şok olacak." demişti. Erdoğan'ın bu sözlerinden Türkiye'nin, Finlandiya'nın NATO üyeliğine olumlu yönde sinyal verebileceği anlaşılmıştı.

"Çizgimize sadık kalacağız"

Niinistö, "Şimdi bazı açıklamalar üzerinden şartlandırmalarla yorumlara başlamanın zamanı değil. Erdoğan'ın açıklamasıyla birlikte Türkiye'de genel tablo değişmemiştir ve biz hala yerimizde duruyoruz. Açıklamalar, Türkiye'nin dönüştürücü söyleminin evrimini temsil ediyor ve bu noktada sahip oldukları değer de bu. Bu yüzden çizgimize sadık kalacağız" dedi.

İsveç değerlendirmesi

Niinistö, İsveç'e değinerek, "İsveç ile birlikte hareket etmenin önemli olduğunu çeşitli vesilelerle söyledim. Finlandiya'nın NATO üyeliğinden elde ettiği faydanın bir kısmı, İsveç'in de NATO üyesi olmasından kaynaklanıyor. Bu, belirleyici bir parça değil ama dikkate alınması gereken bir nokta" diye konuştu.