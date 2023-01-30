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Sahilde yürüyüş yapanlar fark edip ihbar etti! Çok korkunç

İhlas Haber Ajansı
İhlas Haber Ajansı
Sahilde yürüyüş yapanlar fark edip ihbar etti! Çok korkunç

 MALTEPE sahilinde, kıyıdan yaklaşık 200 metre açıklıkta 85 yaşındaki kadının cansız bedeni bulundu. Yaşlı kadının cansız bedeni dalgıç polisler tarafından denizden çıkartılara Adli Tıp Kurumu Morgu'na kaldırıldı.

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Olay, saat 12.00 sıralarında Maltepe Sahil'de meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sahilde yürüyüş yapan vatandaşlar denizin üzerinde hareketsiz şekilde duran şahsı fark etti.

Dalgıç polisler kıyıdan yaklaşık 200 metre ileride bulunan 85 yaşındaki Melek Tokay isimli kadının cansız bedenini ceset torbasına koyarak kıyıya çıkardı. Tokay'ın cansız bedeni incelenmek üzere Adli Tıp Morgu'na kaldırıldı. 

Polis ekipleri konuya ilişkin çalışma başlattı.

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