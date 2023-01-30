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Cemevi saldırganı hakim karşısına çıktı mahkeme Adli Tıp'tan rapor istedi

Cemevi saldırganı hakim karşısına çıktı mahkeme Adli Tıp'tan rapor istedi

Ankara'nın Çankaya ve Mamak ilçelerinde Alevi Sivil Toplum Kuruluşları ile cemevine saldırıya ilişkin biri tutuklu üç sanığın yargılandığı davanın ilk duruşması görüldü.

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Ankara 63. Asliye Ceza Mahkemesine görülen duruşmaya sanık Ahmet Ozan Karaca, tutuklu bulunduğu cezaevinden video konferans aracılığıyla katılırken tutuksuz sanıklar Baver Gül ve Çağdaş Can Bardakçı ise katılmadı.

Türkiye Barolar Birliği, Ankara Barosu, Türkmen Alevi Bektaşi Vakfı, Fatma Ana Cemevi ve Demokratik Alevi Dernekleri temsilcileri de mahkeme salonunda yer aldı. Katılan avukatları, duruşma salonunun küçük olduğunu, büyük bir salonunda yargılanmanın yapılmasını ve tutuksuz sanıkların da huzurda dinlenmesi için bu celse savunma alınmamasını talep etti.

Mahkeme hakimi duruşma salonunun değiştirilmesine ilişkin talebi gelecek celse değerlendireceğini söylerken, tahliye yönelik talebini dile getirmesi için tutuklu sanık Karaca'ya söz verdi. Tutusuz yargılanmaya talep eden Karaca, "Mahkeme istediği zaman savunma yapmaya hazırım" dedi.

Sanık avukatı da müvekkilinin akli dengesinin yerinde olmadığını, tutuklanma gerekçesinin bu nedenle ortadan kalktığını savunarak tahliye talebinden bulundu.

Beyanların ardından ara kararı açıklayan hakim, sanık Karaca'nın aklı sağlığının yerinde olup olmadığına ilişkin Adli Tıp Kurumundan rapor alınmasına kararlaştırarak duruşmayı 27 Şubat'a erteledi.

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