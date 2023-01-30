Site yöneticisi emekli öğretmeni kemerle boğdu! Cinayetin nedeni ortaya çıktı yok artık

ISPARTA'da site yöneticisi emekli öğretmen otoparkta ölü bulundu. Olayın arkasından vahşet çıktı. Emekli öğretmen iş görüşmesine gelen kişi tarafından kemerle boğularak öldürüldü. Katil polis tarafından yakalanırken cinayetin nedeni de belirlendi.

Abone ol

Fatih Mahallesinde bulunan bir sitenin kapalı otoparkında 28 Ocak Cumartesi günü meydana gelen olayda site yöneticisi Hüseyin Cahit Erdoğan’ın (71) hareketsiz bir şekilde yattığını gören site sakinleri durumu 112 Acil Sağlık Merkezi’ne ve polise bildirdi.

Olay yerine gelen sağlık ekipleri Erdoğan’ın hayatını kaybettiğini belirledi. Savcılık tarafından cinayet şüphesiyle başlatılan soruşturmada güvenlik kameralarını inceleyen polis, Süleyman Ç.’yi gözaltına aldı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Süleyman Ç., tutuklanarak cezaevine gönderildi.

İş görüşmesine gitti

Süleyman Ç.’nin site yöneticisi Hüseyin Cahit Erdoğan’ı öldürmesiyle ilgili olayın detayları belli oldu. Süleyman Ç.’nin bir benzin istasyonunda çalıştığı, boş zamanlarında site ve apartmanlara gündelik işler için gittiği, olay günü de Hüseyin Cahit Erdoğan’la sitede iş için görüştüğü öğreniIdi.

Avans vermeyince öldürmüş!

Bu görüşme sırasında Erdoğan’ın Süleyman Ç.’ye siteyi gezdirdiği, otopark alanına gelince Süleyman Ç.’nin maddi olarak sorun yaşadığını belirterek, Hüseyin Cahit Erdoğan’dan yüklü bir miktar avans istediği, vermeyince tartışmanın kavgaya dönmesiyle Erdoğan’ı önce darp ettiği sonra da kemerle boğarak öldürdüğü ortaya çıktı. Olaydan sonra Süleyman Ç.’nin motosikletle siteden ayrıldığı belirlendi.

Hiçbir şey olmamış gibi mesaiye başladı

Emniyet ekipleri, güvenlik kameralarında yaptığı inceleme sonrası cinayeti işlediği belirlenen Süleyman Ç.’yi yakalamak için harekete geçti. Yapılan araştırmada Süleyman Ç.’nin olaydan sonra çalıştığı benzin istasyonuna giderek mesaiye başladığı tespit edildi.

Polis, benzin istasyonunda Süleyman Ç’yi gözaltına aldı. Süleyman Ç.’nin emniyetteki ifadesinde cinayeti kabul ettiği öğrenildi.