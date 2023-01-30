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MHP'li isim evinde ölü bulundu Ekrem İmamoğlu taziyeye gitti! MHP'den kimse aramamış

MHP'li isim evinde ölü bulundu Ekrem İmamoğlu taziyeye gitti! MHP'den kimse aramamış

Ülkü Ocakları eski Genel Başkanı Sinan Ateş suikasti tartışılırken, MHP'nin Kastamonu Taşköprü Kadın Kolları eski Başkanı Gizem Memioğlu evinde ölü bulundu. Aileyi ziyaret eden İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, taziyelerini sundu. Aileden ise "MHP'den bizi arayan olmadı" açıklaması geldi.

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Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Kastamonu Taşköprü ilçesi Kadın Kolları eski Başkanı Gizem Memioğlu’nun evinde ölü bulunmasının üzerinden 25 gün geçti. 41 yaşındaki Gizem Memioğlu’nun sır ölümü, basında büyük yankı uyandırdı. 25 gündür Memioğlu'nun otopsi raporunun çıkmaması dikkat çekerken, İBB Başkanı İmamoğlu aileyi ziyaret ederek taziyelerini iletti.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, 21 Ocak’ta Kastamonu Taşköprü’yü ziyaret etti. Odatv’nin haberine göre, Ekrem İmamoğlu, kızlarını kaybeden Erdal ve Nur Memioğlu çiftinin evini ziyaret etti. Taziyelerini sunan Ekrem İmamoğlu, aileyle sohbet etti.

Kılıçdaroğlu aradı, MHP aramadı

41 yaşındaki MHP Taşköprü eski Kadın Kolları Başkanı Gizem Memioğlu’nun 5 Ocak’ta evinde ölü bulunmasından sonra, CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, aileyi telefon ile aradı ve başsağlığı diledi. Ancak MHP’den hiçbir isim Memioğlu ailesini arayarak başsağlığı dilemedi.

Otopsi raporu 25 günde çıkmadı

Gizem Memioğlu’nun otopsi raporu ölümünün üzerinden 25 gün geçmesine rağmen henüz çıkmadı. Yakınları, otopsi raporunun on gün içerisinde çıkabileceğini ifade etti.

Aykırı rockçı Başkandım, oturtamadınız

Gizem Memioğlu, Taşköprü Kadın Kolları Başkanlığı görevinden 11 Aralık 2021 tarihinde herhangi bir açıklama yapmadan istifa etmişti. İstifanın ardından Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Aykırı rockçı Başkandım, sizlerde oturtamadınız o kalıba görünce biliyorum çünkü ciddi aykırı. Artık müzik yapma zamanı" ifadelerini kullanmıştı.

Sosyal medyayı aktif kullanıyordu

Sosyal medyayı aktif bir biçimde kullanan Gizem Memioğlu'nun sıkı bir Beşiktaş taraftarı olduğu görülüyor. 

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