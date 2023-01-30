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Bakan Koca'dan SMA açıklaması; Bilim kurulu o konu için yarın toplanıyor!

Bakan Koca'dan SMA açıklaması; Bilim kurulu o konu için yarın toplanıyor!

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, SMA hastalarında ikinci ve üçüncü ilacın kullanımı konusu için bilim kurulunun yarın toplanacağını açıkladı.

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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, SMA tedavisinde bir ilacın kullanıldığını hatırlatarak  2 ve 3'üncü ilacın kullanımı için de Kurul'un yarın toplanacağını ve karar alınacağını söyledi.

"SMA BİLİM KURULU yarın toplanıyor" bilgisini veren Bakan Koca, "Şu an bütün hastalarda kullanılan bir ilaç var. İkinci ve üçüncü ilacın Türkiye'de kullanımı, bunların hangi hasta grubuna kullanılacağı konusunda Bilim Kurulu karar verecek. Bilim Kurulu toplantısı sonrası açıklama yapacağız" dedi.

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