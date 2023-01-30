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Sancaktepe'de 10 gündür kayıp gencin akıbeti korkunç çıktı! Nişanlısı öğrenince kahroldu

Sancaktepe'de 10 gündür kayıp gencin akıbeti korkunç çıktı! Nişanlısı öğrenince kahroldu

İSTANBUL Sancaktepe'de inşaat halindeki binada yer alan su kuyusunda bir ceset bulundu. Cesedin, 10 gün önce kaybolan 25 yaşındaki gence ait olduğu tespit edildi. Gencin acı haberini alan nişanlısı ve ailesi olay yerinde gözyaşlarına boğuldu.

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Olay, Sancaktepe’de bulunan inşaat alanında yaşandı. İddiaya göre inşaat halindeki binada yer alan su kuyusunda vatandaşlar tarafından bir ceset bulundu.

İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye, sağlık ve İSKİ ekipleri sevk edildi. Yapılan çalışmalar ile cesedin 10 gün önce kaybolan 25 yaşındaki Bahadır Ekiz isimli gence ait olduğu tespit edildi.

Kuyudaki suyun ekipler tarafından tahliye edilmesinin ardından ceset kuyudan çıkartılıp cenaze aracına alındı.

Öte yandan, olay yerine gelen Ekiz’in nişanlısı ve ailesi gözyaşı döktü.

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