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Survivor'da beklenmedik ayrılık! Ada şartlarını kaldıramadı havlu attı! Herkese sürpriz oldu

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Survivor'da beklenmedik ayrılık! Ada şartlarını kaldıramadı havlu attı! Herkese sürpriz oldu

Survivor'da üçüncü kez sürpriz veda yaşandı. Yarışmacılar zor gelen ada şartlarını kaldıramayınca bir bir dökülmeye başladı. Seçkin Piriler ve Berdan Mardini'den sonra iddialı isim Survivor'dan ayrıldı!

Survivor'da beklenmedik ayrılık! Ada şartlarını kaldıramadı havlu attı! Herkese sürpriz oldu

Survivor'da üst üste yaprak dökümü! Seçkin Piriler ve Berdan Mardini'den sonra, yarışmanın iddialı ismi eleme potasında olmadan programdan ayrıldı! Bu gelişme seyirciye bir kez daha ayrılık sürprizi yaşattı. İşte Ada'dan kaçan son isim...

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Survivor'da beklenmedik ayrılık! Ada şartlarını kaldıramadı havlu attı! Herkese sürpriz oldu

Eleme adayı kimler oldu?

Öte yandan dokunulmazlık oyununda kazanan taraf Ünlüler takımı oldu. Gönüllüler takımı eleme konseyinde takım arkadaşlarından bir kişinin adını yazarak direkt olarak potaya gönderdiler.

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Survivor'da beklenmedik ayrılık! Ada şartlarını kaldıramadı havlu attı! Herkese sürpriz oldu

Takım arkadaşlarından en çok oyu alan Aziz birinci eleme adayı oldu.

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Survivor'da beklenmedik ayrılık! Ada şartlarını kaldıramadı havlu attı! Herkese sürpriz oldu

İkinci eleme adayı ise performans birincisinin seçimiyle Chaby oldu.

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