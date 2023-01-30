Survivor'da beklenmedik ayrılık! Ada şartlarını kaldıramadı havlu attı! Herkese sürpriz oldu
Survivor'da üçüncü kez sürpriz veda yaşandı. Yarışmacılar zor gelen ada şartlarını kaldıramayınca bir bir dökülmeye başladı. Seçkin Piriler ve Berdan Mardini'den sonra iddialı isim Survivor'dan ayrıldı!
Survivor'da üst üste yaprak dökümü! Seçkin Piriler ve Berdan Mardini'den sonra, yarışmanın iddialı ismi eleme potasında olmadan programdan ayrıldı! Bu gelişme seyirciye bir kez daha ayrılık sürprizi yaşattı. İşte Ada'dan kaçan son isim...
Eleme adayı kimler oldu?
Öte yandan dokunulmazlık oyununda kazanan taraf Ünlüler takımı oldu. Gönüllüler takımı eleme konseyinde takım arkadaşlarından bir kişinin adını yazarak direkt olarak potaya gönderdiler.
Takım arkadaşlarından en çok oyu alan Aziz birinci eleme adayı oldu.
İkinci eleme adayı ise performans birincisinin seçimiyle Chaby oldu.