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EYT'de kademeli prim gün şartı geldi! İşte son tablo

EYT'de kademeli prim gün şartı geldi! İşte son tablo

AK Parti Grup Başkanvekili Emin Akbaşoğlu EYT yasasının Meclis'e sunulduğunu açıkladı. Buna göre 8 Eylül 1999 öncesinde sigortalı çalışmaya başlayanlar yaş dışındaki koşulları yerine getirerek emekli olabilecek.

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AK Parti Grup Başkanvekili Emin Akbaşoğlu emeklilikte yaşa takılanlarla ilgili yasa teklifi TBMM Başkanlığına sunulduğunu duyurdu.

Milyonlarca kişinin beklediği Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) yasasında 8 Eylül 1999 öncesinde sigortalı çalışmaya başlayanlar yaş dışındaki koşulları yerine getirerek emekli olabilecek.

SSK’lılar kademeli prim gününe tabi olacak. Kademeli prim günü 5 binden başlayarak 5 bin 975 güne kadar çıkacak. BAĞ-KUR ve Emekli Sandığı’na tabi olan kadınlar 7 bin 200, erkekler ise 9 bin prim gününü doldurarak olabilecek. 

SSK’lılar 4447 Sayılı Kanun ile getirilen kademeli prim gününe tabi olacaklar. Kademeli prim günü 5000’den başlayarak 5975 güne kadar çıkacak.

BAĞ-KUR ve Emekli Sandığı’na tabi olan kadınlar 7200, erkekler ise 9000 prim gününü doldurarak olabilecek.

Kademeli prim gün şartı tablosu

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