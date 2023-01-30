Türkiye'den 80 milyar dolarlık dev hamle!

Türkiye'nin ilk nükleer santrali Akkuyu NGS'nin ülke ekonomisine 50 milyar dolar katkı sağlayacağı tahmin edilirken, Karadeniz doğal gazının ise Türkiye'nin enerji ithalatını 100 milyar dolardan 70 milyar dolara düşürmesi bekleniyor.

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Türkiye'de nükleer enerji alanında çalışmalar hızla devam ediyor. Akkuyu Nükleer Enerji Santralinde sona yaklaşıldı. İlk ünitenin bu yıl devreye girmesi bekleniyor.

Akkuyu Nükleer Güç Santrali, Cumhuriyetin 100. yılına hummalı bir şekilde hazırlanıyor. Santralin ilk ünitesi ekim ayında devreye alınacak. Böylece Türkiye tarihte ilk kez nükleer santralden enerji üretmiş olacak.

Aynı anda dört güç ünitesi inşa ediliyor

Santral, Cumhuriyet tarihinin tek kalemdeki en büyük yatırımı olma özelliğini taşıyor. Dünyanın en büyük nükleer santral sahasında aynı anda dört güç ünitesi inşa ediliyor. Santralin birinci ünitesindeki iç koruma kabuğunun montajı bitirildi.

2026'ya kadar tüm üniteler tamamlanacak

Toplam 4 reaktörle 4 bin 800 megavat kurulu güce sahip olacak şekilde tasarlanan Akkuyu NGS'nin kalan ünitelerinin birer yıl arayla 2026'ya kadar tamamlanması hedefleniyor.

Ekonomiye 50 milyar dolarlık katkı sağlayacak

Akkuyu Nükleer Santrali, enerjide dışa bağımlılığı azaltacak. Tam kapasite çalıştığında yılda 35 milyar kilovat saat elektrik üretecek. Bu da Türkiye'nin yüzde 10'luk enerji ihtiyacını tek başına karşılaması anlamına geliyor. Dev proje, ülke ekonomisine 50 milyar dolarlık katkı sağlayacak.

Santralin kalan ünitelerinin birer yıl arayla 2026'ya kadar tamamlanması hedefleniyor.

Karadeniz gazı enerji ithalatını 30 milyar dolar düşürecek

Türkiye, doğal gaza ilişkin önemli adımlar atmaya da devam ediyor. Karadeniz gazı Mart ayında konutlarda kullanılabilecek. Konuya ilişkin Enerjide Türkiye Yüzyılı Zirvesi"nde konuşan Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı (TPAO) Melih Han Bilgin, “Türkiye'nin enerji ithalatından kaynaklanan cari açığı çözme durumu bir reel gerçeklik olarak duruyor. Bu gerçeklik içerisinde bu büyük sektörde oyuncu olmak istiyoruz. Bu pastadan pay almak için yatırım yapmamız lazım, üretim yapmamız lazım, arama yapmamız lazım. Bunların hepsini hep beraber strateji dahilinde yapmamız lazım. Türkiye'nin kendi gücüne sahip olması gerekiyor. Milli olarak kendi sondaj gemimize, ekipmana sahip olmamız gerekiyor. Milli enerji ve maden politikası ile çalışmalar yapmamız gerekiyor” diye konuştu.

"Enerji ithalatımız 70 milyar dolara düşecek"

Türkiye enerji açığı olan bir ülke olduğunu söyleyen Bilgin, “Enerji keşfi konusunda önemli zorluklar var. Petrol ve doğalgaz fiyatlarının yükseltecek küresel riskler var. 2017'de oluşturulan milli enerji ve maden politikası çerçevesinde Fatih gemisi alındı. İlk hedefimiz Doğu Akdeniz'di. Alanya 1 sondajı ilk sondajımızdı. Doğu Akdeniz'de yaptığımız faaliyetler karşılığında Türkiye Cumhuriyeti bürokratlarına ciddi yaptırımlar uygulanıyor. Bu çalışmaların hafife alınmaması lazım. Yıllık 100 milyar enerji ithalatımız Karadeniz gazını çıkardığımızda 70 milyar dolara düşecektir” şeklinde konuştu.