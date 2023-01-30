Adnan Menderes'in idamını fotoğraflayan İsmail Şenyüz son yolcuğuna uğurlandı 15-20 gün uyuyamadım

Merhum Başbakan Adnan Menderes'in, 17 Eylül 1961'de idam edilirken fotoğraflarını çeken 90 yaşındaki emekli astsubay İsmail Şenyüz, son yolcuğuna uğurlandı. Şenyüz 2 yıl önce verdiği bir röportajda idamdan sonra 15-20 gün uyuyamadığını söylemişti.

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Merhum Başbakan Adnan Menderes'in, 17 Eylül 1961'de idam edilirken fotoğraflarını çeken dönemin Ordu Foto Film Merkezi Amiri Emekli Astsubay İsmail Şenyüz, dün akşam 1 aydır tedavi hastanede çoklu organ yetmezliği nedeniyle hayatını kaybetti.

Şenyüz için bugün Ahmet Efendi Camii’nde cenaze töreni düzenlendi. Törene İsmail Şenyüz'ün ailesi, yakınları ve vatandaşlar katıldı.

Şenyüz'ün cenazesi, öğle namazını müteakip kılınan cenaze namazından sonra gözyaşları içinde Karşıyaka Mezarlığı'nda toprağa verildi.

"15-20 gün uyuyamadım"

İsmail Şenyüz, iki yıl önceki verdiği röportajda Menderes'in son anlarıyla ilgili olarak şunları söylemişti:

"Kelime-i Şehadet getirdi"

"Sakin bir şekilde sehpanın yanına gitti. Sehpanın üzerine çıkardılar ve son sözünü sordular. O anki heyecanla ne dediğini hatırlamıyorum. Sonradan 'Vatan sağ olsun' dediğini öğrendim. Savcının odasında bile söylediği kelimelerin çoğunu hatırlamıyorum. Kelime-i Şehadet getirdi. Ayağının altındaki tabureyi çektiler ve idamı gerçekleşti. Menderes asıldıktan sonra dönerken çektiğim fotoğraf karesi gözümün önünden gitmedi. 15-20 gün uyuyamadım."