AK Parti'de bir istifa daha! Böyle duyurdu

AK Parti Rize İl Başkanı İshak Alim milletvekili aday adayı olmak üzere görevinden istifa ettiğini açıkladı.

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AK Parti Rize İl Başkanı İshak Alim milletvekili aday adayı olmak üzere görevinden istifa ettiğini açıkladı.

Bu yıl yapılacak olan genel seçimlerde aday olduğunu yazılı açıklama ile duyuran İshak Alim, "14 Mayıs 2023 seçimleri için 2018 yılından bu yana büyük bir onur ile yürütmekte olduğum AK Parti Rize İl Başkanlığı görevinden Genel Merkezimizin takdiri, Genel Başkanımız, Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın olurlarıyla 28. dönem Milletvekili aday adayı olmak için istifa ediyorum" ifadelerine yer verdi.