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Batman'da dehşet! Küçük kız kömürlükte ölü bulundu şüpheli şoke etti otogarda yakalandı

İhlas Haber Ajansı
İhlas Haber Ajansı
Batman'da dehşet! Küçük kız kömürlükte ölü bulundu şüpheli şoke etti otogarda yakalandı

 BATMAN’da 7 yaşındaki kız çocuğunun cansız bedeni kömürlükte bulundu. Polis ekipleri, şüpheli olarak değerlendirdikleri babayı otogarda İstanbul'a gitmeye çalışırken gözaltına aldı.

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Alınan bilgilere göre, Batman Beşevler Mahallesi'nde 7 yaşındaki A.A.'nın cansız bedeni teyzesinin evinin kömürlüğünde bulundu. 

Harekete geçen Cinayet Büro Amirliği ekipleri, şüpheli durumundaki baba Ö.A.'yı Batman Şehirlerarası Otogardan İstanbul'a gitmeye çalışırken gözaltına aldı.

Şüpheli Ö.A.'nın bir süredir eşiyle ayrı yaşadığı ve olayla ilgili geniş çapta inceleme başlatıldığı öğrenildi.

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