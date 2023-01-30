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Fenerbahçe, Jayden Oosterwolde ile 4.5 yıllık sözleşme imzaladı

Fenerbahçe, Jayden Oosterwolde ile 4.5 yıllık sözleşme imzaladı

Fenerbahçe, Jayden Oosterwolde ile 4.5 yıllık sözleşme imzalandığını duyurdu.

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Fenerbahçe, Parma'dan Jayden Oosterwolde'nin transferini resmen açıkladı.

Sarı-lacivertlilerden yapılan açıklama şu şekilde:

"Profesyonel futbolcu Jayden Quinn Oosterwolde'nin transferi konusunda kulübü ve kendisi ile anlaşmaya varılmıştır.

Parma Calcio 1913 S.R.L. kulübüne toplam transfer bedeli olarak 6.000.000 Euro ödenecektir.

FIFA talimatları gereği doğacak olan dayanışma katkı bedelleri kulübümüz tarafından karşılanacaktır."

Maliyeti belli oldu

Fenerbahçe'den KAP'a yapılan açıklamaya göre; sarı-lacivertliler, Oosterwolde transferi için Parma'ya 6 milyon euro bonservis bedeli ödeyecek.

Yeni transfer Jayden Oosterwolde, yaptığı açıklamada çok mutlu olduğunu ifade etti.

“Burada olduğum için çok mutluyum. Büyük bir aileye geldim. Maçlar oynamak için sabırsızlanıyorum. Taraftarlarımızdan sosyal medya üzerinden çok fazla destek mesajı aldım. Onlarla statta buluşmayı dört gözle bekliyorum.”

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