BIST 5.096
DOLAR 18,81
EURO 20,43
ALTIN 1.163,62
HABER /  GÜNCEL  /  OTOMOBİL

Türkiye'ye doğru yola çıkan binlerce sıfır aracın modelleri belli oldu

Türkiye'ye doğru yola çıkan binlerce sıfır aracın modelleri belli oldu

Çin'den Türkiye'ye binlerce sıfır aracın yola çıktığı açıklanmıştı. Türkiye'de bir anda gündem olan araçların hangi marka ve model olduğu belli oldu.

Abone ol

Çin İstanbul Başkonsolosluğu'nun sosyal medya hesabından paylaşılan videoda Çin'den 4 bine yakın sıfır aracın Türkiye'ye doğru yola çıktığı bilgisi paylaşılmıştı. Şanghay Limanı'ndan gemiye yüklenen 4 bine yakın araç İzmit/Derince limanına doğru yola çıktığı belirtildi.

Türkiye'de bir anda gündem olan araçların son dönemdeki modelleriyle dikkatleri üzerine çeken Çin markası Chery olduğu açıklandı.

Chery'den Türkiye hamlesi!

Nisan ayında Türkiye satışlarına başlamaya hazırlanan Chery, bu kapsamda sürdürdüğü hazırlıkları somut adımlarla hayata geçiriyor.

Chery ilk aşamada satışa sunacağı TIGGO 8 PRO, TIGGO 7 PRO ve ilk küresel modeli OMODA 5’in ilk partilerini Türkiye’ye törenle sevk edildiğini açıkladı.

Chery'den Türkiye açıklaması

Chery Türkiye Başkanı Bay Fenghuo Si; sevkiyat töreninde yaptığı değerlendirmede şöyle konuştu:

Türkiye, mükemmel bir coğrafi konuma ve gelişmiş otomotiv endüstrisine sahip bir ülke, Avrupa ve Asya’ya yayılmış durumda. Ayrıca Türkiye, Chery için her zaman en önemli stratejik pazarlardan biri oldu. Chery Otomobil Sanayi ve Ticaret A.Ş. olarak bölge için bağımsız bir ekip ve işletme organizasyonu kurarak yatırım yaptık.

Daha önce yaptığımız pazar araştırması ve müşteri beklentileri analizlerine dayanarak, bugün limanımızdan ayrılan üç modelimiz, Chery’nin en güncel teknolojisini temsil ediyor ve Türkiye’deki müşterilerimiz için eşi benzeri görülmemiş kalitede sürüş deneyimleri yaşatacak.

Türkiye'de satılacak modellerden motor detayları

Türkiye'de satışa sunulacak olan Chery Omoda 5, Tiggo 7 Pro ve Tiggo 8 Pro modellerinde Chery tarafından geliştirilen üçüncü nesil Acteco serisi 1.6 TGDI benzinli motor bulunuyor.

Yüzde 41 termal verimliliğe sahip olan bu motor, 197 hp güç ve 290 Nm tork üretiyor. Motorla kombine edilen ıslak çift kavramalı Getrag 7 DCT şanzıman, motorun gücünü yola etkin bir biçimde aktarırken yakıt ekonomisini de destekliyor.

ÖNCEKİ HABERLER
Finlandiya, NATO'ya İsveç ile ayrı ayrı değil birlikte girmek istiyor
Finlandiya, NATO'ya İsveç ile ayrı ayrı değil birlikte girmek istiyor
Suudi Arabistan ve Rusya harekete geçti! Petrol hamlesi
Suudi Arabistan ve Rusya harekete geçti! Petrol hamlesi
Türkiye'den 80 milyar dolarlık dev hamle!
Türkiye'den 80 milyar dolarlık dev hamle!
Seren Serengil'e zorla getirme kararı
Seren Serengil'e zorla getirme kararı
Fenerbahçe, Jayden Oosterwolde ile 4.5 yıllık sözleşme imzaladı
Fenerbahçe, Jayden Oosterwolde ile 4.5 yıllık sözleşme imzaladı
Batman'da dehşet! Küçük kız kömürlükte ölü bulundu şüpheli şoke etti otogarda yakalandı
Batman'da dehşet! Küçük kız kömürlükte ölü bulundu şüpheli şoke etti otogarda yakalandı
Adnan Menderes'in idamını fotoğraflayan İsmail Şenyüz son yolcuğuna uğurlandı 15-20 gün uyuyamadım
Adnan Menderes'in idamını fotoğraflayan İsmail Şenyüz son yolcuğuna uğurlandı 15-20 gün uyuyamadım
AK Parti'de bir istifa daha! Böyle duyurdu
AK Parti'de bir istifa daha! Böyle duyurdu
Otomobilin elektrik aksamındaki yangın 5 aracı küle çevirdi
Otomobilin elektrik aksamındaki yangın 5 aracı küle çevirdi
Boris Johnson 'Putin beni füzeyle tehdit etti' dedi Kremlin'den açıklama
Boris Johnson 'Putin beni füzeyle tehdit etti' dedi Kremlin'den açıklama
Fenerbahçe yeni transferi KAP'a bildirdi! İşte Oosterwolde için ödenen rakam...
Fenerbahçe yeni transferi KAP'a bildirdi! İşte Oosterwolde için ödenen rakam...
Bakan Koca'dan SMA açıklaması; Bilim kurulu o konu için yarın toplanıyor!
Bakan Koca'dan SMA açıklaması; Bilim kurulu o konu için yarın toplanıyor!