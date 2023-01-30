Senarist Gani Müjde, Türk SİHA'larını hedef aldı!

Ünlü dizi senaristi Gani Müjde, Türkiye'nin savunma sanayiindeki atılımlarını hedef alarak, "Boğazıma ilaç yazması için doktora gittim, bana bir adet siha , iki doz da duble yol yazdı." dedi.

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Savunma sanayiinde üst üste atılan adımlar, Türkiye'yi bu alanda bağımsız hale getirdi.

Hal böyle olunca çeşitli dünya ülkeleri Türkiye'den İHA ve SİHA almaya başladı. Ancak bazı kesimler var ki bu durumdan oldukça rahatsız.

Siha'ları espri malzemesi yaptı

Dizilerde senaristlik yapan Gani Müjde de bu isimlerden biri. Müjde, Türk SİHA'larını espri malzemesi yapmaya çalıştı.

Gani Müjde yaptığı paylaşımda, "Boğazıma ilaç yazması için doktora gittim, bana bir adet siha , iki doz da duble yol yazdı" dedi.