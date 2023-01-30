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EYT yasası perşembe günü Plan ve Bütçe Komisyonu'nda

EYT yasası perşembe günü Plan ve Bütçe Komisyonu'nda

EYT yasa teklifi 2 Şubat Perşembe günü TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda ele alınacak.

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 Emeklilikte Yaşa Takılanlarla (EYT) ilgili kanun teklifi, 2 Şubat Perşembe günü TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda ele alınacak.

Komisyon Başkanı, AK Parti Bingöl Milletvekili Cevdet Yılmaz, EYT düzenlemesini içeren Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu ile 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'nin görüşmelerine, ilgili bakanlıkları, işçi ve işveren kuruluşlarını, dernek ve platformları davet etti.

Komisyon, teklifi, perşembe günü saat 11.00'de görüşmeye başlayacak.

8 başlıkta EYT

Cumhur İttifakı milletvekillerinin imzasını taşıyan teklifle ilgili öne çıkan başlıklar şöyle:

9 Eylül 1999 öncesinde işe girenler düzenlemeden faydalanacak.
EYT'de herhangi bir yaş sınırı uygulanmayacak. Yaş dışında prim günü ve sigortalılık süresi şartlarını taşıyanlar aylık alabilecek.

Emekli olduktan sonra aynı iş yerinde 10 gün içerisinde tekrar işe başlayan çalışanlar için yüzde 5 destek primi verilecek.

Kadroya alınan işçiler ile işçi statüsüne geçirilenlerin aylık almaya hak kazanmaları halinde iş sözleşmelerinin feshini zorunlu tutan düzenleme yürürlükten kalkacak.

EYT'lilerin kıdem tazminatına ilişkin Kredi Garanti Fonu'ndan destek verilecek.

Teklifin bu hafta TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda ele alınması, gelecek hafta da Genel Kurulda yasalaşması öngörülüyor.

Toplamda 5 milyon çalışanı etkileyen düzenlemeye göre 2023 yılında 2 milyon 250 bin kişi emekli olabilecek.

Emeklilik başvuruları, e-Devlet üzerinden veya SGK'ye yapılabilecek. 5 bin 500 liranın altında maaş olmayacak.

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