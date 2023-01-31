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Erdoğan'a yük olan AK Parti milletvekilleri kim? AK Parti'de radikal temizlik şart

Erdoğan'a yük olan AK Parti milletvekilleri kim? AK Parti'de radikal temizlik şart

14 Mayıs'ta yapılması beklenen seçimlerle ilgili partiler milletvekili adaylarını belirleme çalışmalarını hızlandırdı. Hürriyet Yayın Yönetmeni Ahmet Hakan ise, AK Parti ile ilgili yeni bir tartışmanın fitilini ateşledi. AK Parti içindeki bazı milletvekillerinin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip ERdoğan'a yük olduklarını belirten Ahmet Hakan, aday listelerinde radikal bir tazelenmenin şart olduğunu yazdı.

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AK Parti'de il başkanları milletvekili adaylığı için istifa etmeye başladı. AK Parti Genel Merkezi ise milletvekili adayı olmak isteyenlerin akınına uğruyor. Hürriyet Genel Yayın Yönetmeni Ahmet Hakan, AK Parti'nin bazı milletvekillerinden kurtulmasının “şart” olduğunu savundu. İsim vermeden bazı milletvekillerinin Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Tayyip Erdoğan’a "yük olduğunu" söyledi. İşte Ahmet Hakan'ın yazısının ilgili bölümü:

Konuştuklarında ne dediklerini bilmiyorlar

"Çoktandır gözlemliyorum:
AK Parti içinde öyle milletvekilleri var ki...
- Partiye hiçbir önemli katkı sağlamıyorlar.
- Bölgelerinde vatandaşla iyi diyalog kuramıyorlar.
- Hiç konuşmuyorlar. Konuştuklarında ise ne dediklerini bilmiyorlar. Hatta susmaları, konuşmalarından daha hayırlı oluyor.
- Erdoğan’ın yükünü almak yerine Erdoğan’a yük oluyorlar.
- Parti imajını, Erdoğan’ın imajının altına çekiyorlar.
- Partiye oy kazandırmak yerine oy kaybettiriyorlar.
Yeni dönemde AK Parti’nin işte bu tür milletvekillerinden kurtulması şart.
Esaslı bir yenilenme, radikal bir tazelenme, kılı kırk yaran bir ayıklama, muazzam bir gençleşme gerekiyor yani." 

Ahmet Hakan'ın yazısının tamamını okumak için tıklayın...

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