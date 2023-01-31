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Rusya’dan petrol kararı! Süre yarın başlıyor

Rusya’dan petrol kararı! Süre yarın başlıyor

Rusya, ihracatçılarına fiyat sınırını uygulayan ülkelere petrol ve petrol ürünü satışı yapmalarını yasakladı. Karar Yarından itibaren başlayarak 5 ay boyunca geçerli olacak

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Rus hükümeti, Devlet Başkanı Putin'in 27 Aralık'ta yayınladığı kararnamenin uygulanmasına yardım için yeni tedbirler aldı. Hükümet, yurt içi petrol ihracatçılarının ve gümrük kurumlarının Batı'nın Rus petrolüne fiyat sınırı uygulamasına uymalarını yasakladı.

Alınan tedbir ile ham petrol ve petrol ürünleri üreticilerinin Batı'nın fiyat sınırına uyan ülkelere ihracat yapmaları 1 Şubat'tan geçerli olmak üzere 5 ay süre ile yasaklandı.

Çıkarılan yasayla Rus şirketlerinin ve şahısların petrol fiyat sınırı uygulama girişimleri içinde yer almaları yasaklandı. Buna ek olarak gümrük kurumlarına fiyat sınırı mekanizması uygulandığı tespit edilen malların Rusya'dan çıkışını engelleme görevi verildi.

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